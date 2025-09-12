Viva

Costa Rica recuperó nueve valiosos objetos precolombinos en Estados Unidos

La antigüedad de las piezas rescatadas es de entre unos 1300 y 1700 años

Por Jessica Rojas Ch. y Sofía Sánchez Ramírez
Objetos precolombinos de Costa Rica rescatados en Estados Unidos
La identificación de los objetos precolombinos de Costa Rica estuvo a cargo de especialistas de la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Fiscalía del Distrito de Nueva York, Estados Unidos. (Cortesía Museo Nacional)







Objetos precolombinosArqueologíaMuseo NacionalCosta Rica
