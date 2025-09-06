Viva

Costa Rica recupera valiosos objetos precolombinos guardados en colección privada de Países Bajos

Las piezas, restituidas tras un acuerdo diplomático, se integrarán al patrimonio del Museo Nacional

Por Sofía Sánchez Ramírez

11 objetos arqueológicos precolombinos, que formaban parte de una colección privada en Países Bajos, regresarán a Costa Rica.








Sofía Sánchez Ramírez

