Costa Rica recupera valiosos objetos precolombinos guardados en colección privada de Países Bajos

11 objetos arqueológicos precolombinos, que formaban parte de una colección privada en Países Bajos, regresarán a Costa Rica.

Las piezas, entre ellas jarrones con diseños de animales silvestres, pertenecían a la colección del médico austro-neerlandés Hans Feriz (1895–1970), arqueólogo aficionado que participó en diversas excavaciones durante sus visitas a Centro y Sudamérica.

En la década de 1950, Feriz reunió estos objetos, que posteriormente pasaron al Real Instituto Tropical de Ámsterdam, donde fue investigador honorario. Su hija (q. e. p. d.) dispuso como última voluntad que las piezas restantes fueran restituidas a sus países de origen.

El acto de restitución, que devuelve al país parte de su patrimonio arqueológico, se celebró en la ciudad de Wassenaar, Países Bajos, con la presencia de representantes diplomáticos costarricenses.

Los objetos precolombinos de Costa Rica, que estaban en una colección privada de Países Bajos, fueron identificados por especialistas de las universidades de Kansas y Leiden. (Cortesía/Museo Nacional de Costa Rica)

“La restitución de estas piezas representa un acto de justicia histórica y cultural. Cada objeto recuperado es una ventana al pasado que nos permite comprender mejor las sociedades precolombinas que habitaron nuestro territorio. Agradecemos profundamente la voluntad de la familia Feriz y el apoyo de las instituciones neerlandesas en conjunta con la Cancillería que han hecho posible este reencuentro con nuestro pasado", expresó Grettel Monge, directora del Museo Nacional de Costa Rica.

Además de Costa Rica, Perú y Panamá también recibirán piezas arqueológicas provenientes de la misma colección y de otros acervos vinculados con autoridades neerlandesas, académicos, investigadores y descendientes del doctor Feriz.

Arnoldo Brenes Castro, el embajador de Costa Rica en Países Bajos, afirmó que estos objetos son “testimonios vivos de nuestras raíces, de la creatividad y espiritualidad de los pueblos originarios que habitaron nuestras tierras”, al tiempo que su retorno al país “contribuye a fortalecer nuestra identidad, y nos recuerda la responsabilidad compartida de proteger y valorar el patrimonio cultural”.

La recuperación de las piezas se concretó gracias a la colaboración entre la Embajada de Costa Rica en Países Bajos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Museo Nacional, con el apoyo técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de Países Bajos.

