Tras 2.000 años, arqueóloga cree estar cerca de resolver el misterio del sepulcro perdido de Cleopatra

Un túnel bajo el mar y restos arqueológicos acercan a Egipto a resolver el enigma del entierro de Cleopatra.

Un hallazgo submarino en la costa de Egipto podría conducir al paradero del sepulcro de Cleopatra, la última faraona del Antiguo Egipto.

La exploradora de National Geographic, Kathleen Martínez, localizó un punto clave a 50 kilómetros de Alejandría, en la ciudad costera de Borg El Arab, que abriría la ruta hacia la tumba perdida.

Durante dos décadas, la abogada dominicana convertida en arqueóloga investigó el destino del cuerpo de Cleopatra.

LEA MÁS: Se conoció el verdadero rostro de Cleopatra

Su búsqueda la llevó en las últimas semanas a un puerto hundido en el mar Mediterráneo, donde encontró rastros que vinculan el lugar con la dinastía ptolemaica.

El 18 de setiembre, el Ministerio de Turismo y Obras Arqueológicas de Egipto señaló que este sitio podría corresponder a Taposiris Magna, no solo un puerto, sino también un importante centro religioso y comercial en tiempos de Cleopatra.

Según la arqueóloga, el templo reunía condiciones que lo convertían en el lugar ideal para albergar los restos de la faraona y de Marco Antonio, el político romano que cayó en desgracia tras la derrota frente al Imperio en las costas griegas.

En 2022, Martínez anunció la existencia de un túnel de 1.300 metros construido en el reinado de Cleopatra, 12 metros de esa estructura aún sobresalen en tierra firme, mientras que el resto se encuentra bajo el agua.

En ese sitio se hallaron vasijas y cerámica de la época ptolemaica, piezas que refuerzan la hipótesis de que en esa zona podría estar el sepulcro más buscado de Egipto.

LEA MÁS: El misterioso 3I/ATLAS intriga a los astrónomos con un hallazgo inesperado: ‘Es la primera vez que vemos un cometa interestelar tan activo’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.