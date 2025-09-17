Ciencia

El ejercicio de 1 minuto que protege las rodillas y es parte del entrenamiento de astronautas

Científicos probaron en ratones un ejercicio de 1 minuto inspirado en astronautas. El movimiento fortaleció el cartílago y podría prevenir daños en las rodillas humanas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una rutina de saltos breves mejoró la salud articular en ratones y podría tener aplicaciones futuras en astronautas, atletas y personas con lesiones.
Una rutina de saltos breves mejoró la salud articular en ratones y podría tener aplicaciones futuras en astronautas, atletas y personas con lesiones. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCRodillaAstronautaNASA
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.