Clave para la longevidad: el ejercicio de fuerza que todos los adultos mayores de 60 deberían hacer

Las sentadillas fortalecen huesos, músculos y mejoran el equilibrio en adultos mayores. Descubra por qué este ejercicio es clave después de los 60 años

Por La Nación / Argentina / GDA
Un ejercicio funcional ayuda a los adultos mayores a ganar fuerza, mejorar el equilibrio y proteger el corazón. Sepa cómo y cuándo practicarlo.
Un ejercicio funcional ayuda a los adultos mayores a ganar fuerza, mejorar el equilibrio y proteger el corazón. Sepa cómo y cuándo practicarlo. (Canva /Canva)







