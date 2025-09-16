Planeta insólito

Adulta mayor creyó que hablaba con un astronauta desde el espacio y fue estafada con 6.000 euros

Una mujer de 80 años transfirió 6.000 euros a un supuesto astronauta; la policía confirmó que todo fue un fraude digital

Por La Nación / Argentina / GDA
En Japón, un fraude digital hizo que una mujer de 80 años creyera en un astronauta en apuros y perdiera 6.000 euros.
En Japón, un fraude digital hizo que una mujer de 80 años creyera en un astronauta en apuros y perdiera 6.000 euros.







La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

