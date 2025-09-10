Ganaron $5000 a la semana de por vida en un concurso, pero la empresa quebró: esto pasará con el premio

Varios ganadores del concurso “para siempre” de PCH dejaron de recibir el premio tras la quiebra de la empresa en 2025.

Varios estadounidenses que resultaron ganadores del premio de $5.000 semanales de por vida de la empresa Publishers Clearing House (PCH) enfrentan un futuro incierto.

En abril de 2025, la compañía se declaró en bancarrota y suspendió los pagos prometidos a sus ganadores, quienes esperaban recibir ese dinero durante el resto de sus vidas.

Diez ganadores quedaron sin recibir más de $2 millones cada uno

Al menos diez personas dejaron de recibir sus recompensas. La mayoría tenía pendientes más de $2 millones. Uno de los casos más destacados es el de John Wyllie, residente de White City, Oregón. Durante doce años, cada mes de enero, PCH le depositaba $260.000 anuales. Con ese ingreso, se retiró, compró una casa en Bellingham, Washington y se mudó cerca de sus hijos.

Sin embargo, en 2025 el pago se detuvo sin previo aviso. En abril de ese mismo año, la empresa se acogió a una solicitud de bancarrota. Desde entonces, Wyllie no ha recibido más dinero.

Según explicó a medios locales, tuvo que vender su moto acuática y un remolque. A sus 61 años y tras más de una década fuera del mercado laboral, no logró encontrar trabajo y teme perder su vivienda.

El impacto emocional alcanzó a otras familias ganadoras

Tamar Veatch y su esposo Matthew, una pareja de exmilitares con discapacidad, también resultaron afectados. Ambos vivían en Oregón y recibían el premio desde hacía cuatro años. A comienzos de 2025, el abono anual no se realizó. Al comunicarse con la empresa, un representante les aseguró que los pagos pasarían a ser trimestrales. Poco después, PCH anunció su bancarrota.

Los Veatch contaban con ingresos del Departamento de Asuntos de Veteranos y la ayuda de un compañero de vivienda. Con el premio, lograron viajar y realizar actividades recreativas con sus hijos. Ahora, según afirmaron, su situación regresó al punto en que estaban antes de recibir el premio.

Algunos optaron por el pago total y sí lograron cobrar

Ricky Williams, de Prestonsburg, Kentucky, también ganó el concurso en 2019. La empresa le ofreció el mismo premio de $5.000 semanales de por vida, pero él eligió recibirlo en un solo pago. Obtuvo más de $3 millones y no resultó afectado por la quiebra.

Afirmó que si hubiese sido más joven, habría optado por los pagos anuales. En su caso, la decisión de cobrar el monto total le permitió evitar las consecuencias de la bancarrota.

FTC impuso multa a la empresa antes de la quiebra

En abril de 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) ordenó a Publishers Clearing House pagar $18,5 millones a 282.000 consumidores. La investigación reveló que la empresa utilizaba prácticas engañosas. Por ejemplo, inducía a los participantes a creer que debían comprar productos para aumentar sus posibilidades de ganar.

La empresa fue vendida y los concursos continuarán

En julio, ARB Interactive adquirió a Publishers Clearing House durante el proceso de bancarrota. La nueva administración aseguró que los concursos seguirán funcionando bajo la misma marca.

Un vocero indicó que comprenden la preocupación por los premios no pagados y que tomarán medidas para garantizar la confianza en los sorteos futuros. No aclararon si se retomarán los pagos a los antiguos ganadores.

Darrell Lester, antiguo ejecutivo de la compañía, aseguró que en el pasado la empresa reservaba el dinero en cuentas bancarias o aseguradoras para garantizar los pagos. Según detalló, los premios se respaldaban con una anualidad prepagada de 30 años. Indicó que ese sistema cambió y eso podría explicar por qué los ganadores dejaron de recibir el dinero prometido.

