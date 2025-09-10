Planeta insólito

Ganaron $5000 a la semana de por vida en un concurso, pero la empresa quebró: esto pasará con el premio

Lo que parecía un premio sin final feliz se convirtió en una pesadilla para quienes ganaron el concurso ‘para siempre’ de Publishers Clearing House

Por La Nación / Argentina / GDA
Varios ganadores del concurso “para siempre” de PCH dejaron de recibir el premio tras la quiebra de la empresa en 2025.
Varios ganadores del concurso “para siempre” de PCH dejaron de recibir el premio tras la quiebra de la empresa en 2025. (La Nación, Argentina/GDA)







La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

