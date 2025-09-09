Mujer cargó su celular en un restaurante y le cobraron por ese ‘servicio’

Una turista compartió en Facebook cómo le cobraron por cargar su celular en un restaurante de Italia. El caso se viralizó por su polémico cobro.

Una mujer visitó un restaurante en Ostia, cerca de Roma, y recibió un cobro inesperado por cargar su celular. El hecho ocurrió en el restaurante Urbinati, ubicado en el paseo marítimo de Toscanelli, a unos 30 kilómetros del centro histórico de la capital italiana.

De acuerdo con la publicación que circuló en Facebook, la turista ingresó al local para descansar durante su recorrido. En el sitio, solicitó un tomacorriente para conectar su dispositivo móvil. Un trabajador le indicó que el servicio tenía un costo.

Pasados 42 minutos, la mujer volvió a la mesa y solicitó la cuenta. El documento incluía un rubro adicional con la palabra “Charge”, correspondiente al tiempo que el celular permaneció conectado. La imagen del tiquete fue publicada en redes sociales y provocó múltiples reacciones.

La usuaria expresó su molestia ante lo que calificó como un abuso. Señaló que este tipo de prácticas se ha vuelto frecuente en algunos establecimientos de playa en Italia, donde los cargos por servicios no habituales han generado descontento.

El caso fue ampliamente comentado en Facebook. Algunos usuarios respaldaron a la joven, al considerar que cargar un celular no debería tener un costo, ya que se trata de un gesto común de cortesía.

Sin embargo, otros defendieron al restaurante. Argumentaron que si muchos clientes solicitan electricidad sin consumir más productos, el negocio tiene derecho a cobrar. Incluso se mencionó que el servicio debería incluirse en la carta para evitar malentendidos.

Entre los comentarios, una persona destacó que su esposo suele prestar el tomacorriente en su lugar de trabajo sin esperar recompensa. Aun así, en ocasiones recibe una propina como muestra de agradecimiento.

Este incidente reavivó el debate sobre las tarifas adicionales en establecimientos turísticos en Italia. En los últimos años, tanto residentes como viajeros han denunciado cobros extra por servicios inusuales en restaurantes, bares y balnearios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.