Mujer cargó su celular en un restaurante y le cobraron por ese ‘servicio’

Una turista visitó un restaurante en Roma, conectó su celular y terminó pagando un cargo extra en la factura, el caso encendió la polémica en redes sociales

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una turista compartió en Facebook cómo le cobraron por cargar su celular en un restaurante de Italia. El caso se viralizó por su polémico cobro.
Una turista compartió en Facebook cómo le cobraron por cargar su celular en un restaurante de Italia. El caso se viralizó por su polémico cobro. (Canva/Fotocomposición Canva)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

