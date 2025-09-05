La sorprendente tecnología láser que borró los tatuajes del rostro de un hombre con el 95% del cuerpo tatuado

La clínica aplicó múltiples láseres para borrar tatuajes de diferentes colores y marcas en la piel, con una inversión cercana al millón de dólares.

Una máquina valorada en casi $370.000, junto con una técnica avanzada de eliminación de tatuajes, permitió restaurar la piel del hombre más tatuado de Brasil. Se trata de Leandro Souza, un fotógrafo y vendedor de 36 años originario de Rio Grande do Sul, quien antes tenía el 95% de su cuerpo cubierto con tinta.

Leandro compartió en su cuenta de Instagram los resultados de su quinta sesión de tratamiento con láser. La imagen se viralizó por el contraste visual con su apariencia anterior y despertó atención internacional. Aún le restan dos sesiones para completar el procedimiento.

El encargado del proceso es Giancarlo Pincelli, científico biomédico y propietario de una clínica ubicada en Franco da Rocha, en la región metropolitana de São Paulo. Explicó que la técnica se basa en la absorción de energía láser por parte del pigmento, lo que genera una respuesta inflamatoria que activa células responsables de eliminar la tinta.

La clínica cuenta con un conjunto de equipos de última generación, lo que permite aplicar diferentes tipos de láser según el color del pigmento. Por ejemplo, uno especializado en el pigmento verde costó $332.000. En total, el centro ha invertido cerca de $1 millón en tecnología para procedimientos estéticos de este tipo.

Pincelli detalló que, además de eliminar los colores, un láser adicional trata la textura de la piel. Este actúa sobre las marcas causadas por la aguja del tatuador, lo que permite lograr resultados superiores a los de técnicas tradicionales.

La clínica ha cubierto todo el costo del tratamiento de Leandro, al solidarizarse con su historia. Empresarios de Bagé, su ciudad natal, financian los gastos de traslado y hospedaje a São Paulo.

De acuerdo con Pincelli, si un paciente en condiciones similares iniciara un tratamiento como el de Leandro, habría invertido hasta ahora unos $4.600, a falta de dos sesiones para finalizar. Solo la remoción de tatuajes en el rostro y el cuero cabelludo tiene un costo aproximado de $7400.

El especialista afirmó que pocos centros logran combinar todos los tipos de tecnología necesarios para este tipo de intervención, lo que eleva el valor de estos procedimientos estéticos.

