Funcionarios de clínica fueron despedidos por ridiculizar a pacientes en TikTok

Funcionarios de salud en California fueron separados de su cargo por publicar en TikTok burlas sobre fluidos corporales de pacientes.

Varios funcionarios de la Sansum Clinic, ubicada en Santa Bárbara, California, Estados Unidos, perdieron su empleo tras divulgar un video en TikTok donde se burlaban de los pacientes que habían sido atendidos en salas de urgencias.

El contenido, ya eliminado de la red social, mostraba a excolaboradores posando junto a manchas de fluidos corporales dejadas por pacientes sobre el papel que cubre las camillas de examen.

LEA MÁS: El día se convertirá en noche por 6 minutos: cuándo y dónde será el eclipse solar más largo del siglo

El video incluía una leyenda provocadora: “Adivine la sustancia”, según informó la cadena californiana KTLA.

Además, los trabajadores utilizaron frases irónicas como “¿Los pacientes pueden dejarle regalos?”, mientras aparecían sonriendo ante las cámaras.

En una de las escenas, una mujer levantaba el pulgar y se mostraba eufórica frente a una pequeña mancha, presuntamente dejada por un paciente.

Otra imagen del video retrataba a una empleada sacando la lengua frente a una gran mancha sobre otra camilla. El texto que acompañaba la escena decía: “De todos los formatos y tamaños”.

El clip concluía con varios funcionarios reunidos alrededor de otra mesa de exploración, nuevamente enfocando una mancha. La frase final sugería: “Asegúrese de dejar regalos dulces como estos para su personal médico”.

Funcionarios de salud en California fueron separados de su cargo por publicar en TikTok burlas sobre fluidos corporales de pacientes. (O Globo/Captura de TikTok)

La clínica forma parte de la red médica Sutter Health, organización que manifestó estar profundamente preocupada por el comportamiento del personal involucrado.

A través de un comunicado, la empresa aseguró que la dignidad y la confianza del paciente representan su mayor prioridad y calificó las acciones como inaceptables.

LEA MÁS: El círculo azul de WhatsApp: cómo se puede desactivar la Meta AI

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.