Funcionarios de clínica fueron despedidos por ridiculizar a pacientes en TikTok

Sansum Clinic despidió a varios empleados por exhibir restos dejados por pacientes en salas médicas y compartirlo en redes sociales

Por O Globo / Brasil / GDA
Funcionarios de salud en California fueron separados de su cargo por publicar en TikTok burlas sobre fluidos corporales de pacientes.
Funcionarios de salud en California fueron separados de su cargo por publicar en TikTok burlas sobre fluidos corporales de pacientes.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

