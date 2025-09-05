Actor pierde 12 kg y muestra transformación, pero su nuevo look sin vello decepciona a sus fans

El actor Jack Falahee mostró su cambio físico y generó polémica entre sus seguidores por eliminar su vello corporal.

Jack Falahee, actor estadounidense de 36 años, sorprendió a sus seguidores tras publicar un comparativo fotográfico que expone su cambio físico en solo dos meses y medio.

Durante ese periodo, perdió 12 kilogramos y ganó masa muscular, acercándose a lo que describió como “la mejor forma de su vida”.

LEA MÁS: La radical transformación de ‘La Roca’ tras perder casi 30 kilos se vuelve viral

Falahee, reconocido por interpretar a Connor Walsh en la serie How to Get Away with Murder (2014-2020), compartió las imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 1,2 millones de seguidores.

El actor explicó que se preparó físicamente con un objetivo claro: llegar en excelente estado a su próxima estadía en Nueva York.

Sin embargo, la publicación no solo generó admiración. También provocó críticas inesperadas debido a la ausencia de vello corporal en pecho, abdomen y rostro.

Numerosos seguidores expresaron su preferencia por la apariencia anterior del actor, manifestando que lo preferían con barba y vello visible.

Además de su recordado papel en televisión, el actor participó en varias películas y series. Entre sus producciones más recientes se encuentran el filme independiente Forge, que se estrenó este año en el Festival de Cine SXSW, y la serie Grosse Pointe Garden Society.

Actualmente, tiene dos proyectos en etapa de posproducción: Greg’s Going to Rehab y The Block, ambos sin fecha oficial de estreno.

El actor Jack Falahee mostró su cambio físico y generó polémica entre sus seguidores por eliminar su vello corporal. (IG/@jackfalahee/IG/@jackfalahee)

LEA MÁS: Jwan Yosef rompió el silencio: el exmarido de Ricky Martin reveló cómo es hoy su relación con el cantante

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.