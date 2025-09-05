Viva

Actor pierde 12 kg y muestra transformación, pero su nuevo look sin vello decepciona a sus fans

La pérdida de peso no fue lo único que llamó la atención en el cambio físico del actor, también lo hizo su nueva apariencia sin barba

Por O Globo / Brasil / GDA
El actor Jack Falahee mostró su cambio físico y generó polémica entre sus seguidores por eliminar su vello corporal.
El actor Jack Falahee mostró su cambio físico y generó polémica entre sus seguidores por eliminar su vello corporal. (IG/@jackfalahee/IG/@jackfalahee)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

