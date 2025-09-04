La expareja de Ricky Martin reveló cómo es su relación actual con el cantante y cómo crían juntos a sus hijos

La expareja de Ricky Martin contó cómo organizan la crianza de sus hijos y qué tipo de relación mantienen tras el divorcio.

A dos años de finalizar su matrimonio, Jwan Yosef explicó cómo mantiene una relación cercana con su exesposo, Ricky Martin, enfocada en el bienestar de sus hijos en común, Lucía de seis años y Renn de cinco.

El artista plástico habló con la revista Attitude sobre su nueva obra Intimacies y abordó el tema de la crianza compartida.

Afirmó que la convivencia con el cantante puertorriqueño sigue siendo armónica y colaborativa, con una comunicación constante cada dos días. Ambos residen a tan solo 10 minutos de distancia.

Yosef indicó que comparten una crianza sólida, guiada por el amor que sienten por sus hijos. Explicó que vivir como una familia homoparental representa un compromiso profundo. Enfatizó que educa a sus hijos con conciencia sobre las diversas estructuras familiares existentes.

Ricky Martin junto su exesposo Jwan Yosef y sus hijos Matteo, Valentino, Lucía y Renn. (Instagram)

El artista expresó que hablar sobre los tipos de familias con sus hijos le ayuda a comprender su propio rol como padre y como hombre queer. Añadió que tener hijos fue una decisión trascendental, por tratarse de un proceso planificado y no accidental, y lo describió como “la cosa más loca” que ha hecho en su vida.

Reconoció que ser padre es una experiencia estresante y gratificante al mismo tiempo. Subrayó que no la cambiaría por nada, aunque implica enfrentar un amplio espectro de emociones.

En julio de 2023, casi dos meses después de anunciar la ruptura, Yosef y Martin firmaron un acuerdo de divorcio amistoso y confidencial. Este puso fin a siete años de matrimonio. Dividieron bienes y responsabilidades relacionadas con sus hijos.

Según explicó Ricky Martin en una entrevista a Telemundo, el proceso de separación fue tranquilo y planificado desde antes de la pandemia. Relató que ambos lloraron, rieron y atravesaron la experiencia de forma respetuosa y serena. Incluso consideraron escribir un libro sobre cómo divorciarse adecuadamente.

Martin destacó que sus hijos nunca presenciaron conflictos entre él y Yosef. Indicó que siempre mantuvieron una dinámica basada en el respeto mutuo y que seguirán criando a sus hijos juntos como una familia.

El cantante conoció a Yosef en 2015, en Londres, tras interesarse en sus pinturas conceptuales. Se casaron en 2017. Además de Lucía y Renn, Martin es padre de los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008.

