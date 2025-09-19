Ciencia

Sorpresa en el universo: número de planetas conocidos fuera del Sistema Solar supera los 6000, según la NASA

Desde 1995, científicos identifican mundos fuera del Sistema Solar; más de 8.000 candidatos esperan ser confirmados por agencias internacionales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Estas ilustraciones muestran exoplanetas gaseosos gigantes. Imagen: ESA/Hubble & NASA
La NASA alcanzó los 6.000 exoplanetas confirmados. Se investigan más de 8.000. Nuevas misiones buscarán señales de vida en planetas lejanos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNASAexoplanetas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.