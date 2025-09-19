Ciencia

Siga en vivo el eclipse solar de este domingo

Aunque el eclipse no será visible desde América, podrá seguirse en directo gracias a una transmisión desde Nueva Zelanda y la Antártida

Por Jailine González Gómez
Eclipse solar parcial del 21 de setiembre podrá verse en vivo en YouTube. La Luna cubrirá hasta el 86% del Sol en el hemisferio sur. (BRANDON BELL/Getty Images via AFP)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

