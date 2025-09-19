Siga en vivo el eclipse solar de este domingo

Eclipse solar parcial del 21 de setiembre podrá verse en vivo en YouTube. La Luna cubrirá hasta el 86% del Sol en el hemisferio sur.

Este domingo 21 de setiembre ocurrirá un fenómeno astronómico único: un eclipse solar parcial en el que la Luna tapará gran parte del Sol, alcanzando una cobertura de hasta 86%.

Aunque este eclipse no será visible desde Estados Unidos ni desde América Central, el evento se podrá ver en vivo gracias a una transmisión especial por Internet.

Transmisión en vivo del eclipse solar: dónde y a qué hora verlo

El canal oficial de YouTube de Time and Date transmitirá el eclipse solar en vivo y de forma gratuita.

La transmisión mostrará las mejores vistas desde Nueva Zelanda, donde el fenómeno será visible durante el amanecer del lunes 22 de setiembre, debido al huso horario.

Horarios para seguir el eclipse en vivo:

Hora del Este (ET) : 11.00 a. m.

: 11.00 a. m. Hora Central (CT) : 10.00 a. m.

: 10.00 a. m. Hora del Pacífico (PT): 8.00 a. m.

Para seguir el evento, solo se necesita una conexión a Internet y acceso a la plataforma de YouTube. El canal se puede buscar como Time and Date o directamente ingresar a su sitio oficial.

¿Qué se verá durante la transmisión del eclipse?

Este eclipse solar parcial no oscurecerá completamente el cielo, pero ofrecerá una imagen impactante: la Luna cubrirá buena parte del Sol, generando un efecto visual similar a un “Sol mordido”.

Las mejores imágenes en vivo provendrán de:

Invercargill (Nueva Zelanda) : 72% de cobertura solar

: 72% de cobertura solar Estación Mario Zucchelli (Antártida) : 72%

: 72% Plataforma de hielo Ross : 65%

: 65% Tonga y Fiyi (Pacífico Sur): entre 27% y 32%

¿Por qué es importante este eclipse solar?

Este eclipse ocurre un día antes del equinoccio de setiembre, una coincidencia inusual en el calendario astronómico. El equinoccio marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el norte.

La cercanía entre ambos eventos aumenta el interés de la comunidad científica y de los aficionados a la astronomía.

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Un eclipse solar parcial sucede cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero sin una alineación perfecta, por lo que solo una parte del Sol queda cubierta.

Existen tres tipos de eclipses:

Total : el Sol se cubre completamente

: el Sol se cubre completamente Anular : se forma un anillo de luz alrededor de la Luna

: se forma un anillo de luz alrededor de la Luna Parcial: solo una parte del Sol se oculta, como en este caso

Eclipse total en México

Incluso quienes estén lejos de la región visible pueden experimentar este evento gracias a la transmisión digital en directo.

Precauciones al observar eclipses solares

Aunque este eclipse no se verá directamente desde muchas regiones, es importante recordar que nunca se debe mirar el Sol sin protección adecuada.

La NASA recomienda usar gafas especiales para eclipse certificadas bajo la norma ISO 12312-2. No deben usarse lentes de sol comunes, binoculares o telescopios sin filtros especializados.

