Ciencia

Saturno será visible en su máximo esplendor: fecha y hora exacta para observarlo en septiembre de 2025

El 21 de setiembre, Saturno estará en su punto más cercano a la Tierra y se podrá ver sin telescopios durante toda la noche

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Durante las madrugadas del 4 al 6 de mayo, la lluvia de meteoros eta Acuáridas, originada por los restos del cometa Halley, será visible desde Costa Rica. El fenómeno alcanzará su mayor intensidad el 5 de mayo, con condiciones óptimas gracias a la ausencia de luz lunar.
Saturno será visible toda la noche el 21 de setiembre. Su brillo lo distinguirá fácilmente a simple vista desde lugares oscuros. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGSaturno
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.