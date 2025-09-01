Ciencia

El planeta Saturno brillará como nunca en setiembre: estos son los eventos astronómicos que no debe perderse

El mes inicia con un eclipse lunar y finaliza con el inicio de la primavera en el hemisferio sur; Saturno tendrá su mejor visibilidad del año

Por O Globo / Brasil / GDA
El mes inicia con un eclipse lunar y finaliza con el inicio de la primavera en el hemisferio sur. Saturno tendrá su mejor visibilidad del año. (JUSTIN SULLIVAN/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

