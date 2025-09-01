El planeta Saturno brillará como nunca en setiembre: estos son los eventos astronómicos que no debe perderse

El mes inicia con un eclipse lunar y finaliza con el inicio de la primavera en el hemisferio sur. Saturno tendrá su mejor visibilidad del año.

Setiembre llega con una serie de eventos astronómicos que convierten el cielo en un espectáculo. El más esperado será la oposición de Saturno, una ocasión que permite observar al planeta de los anillos con gran detalle.

Además, este mes inicia con un eclipse lunar oculto el 7 de setiembre. Aunque no será visible en Costa Rica ni en la mayor parte del continente americano, representa un evento importante del calendario celeste. Solo en una pequeña franja del noreste de Brasil podrá observarse parcialmente.

LEA MÁS: Cuándo hay Luna llena en setiembre 2025

El 19 de setiembre, antes del amanecer, se producirá un alineamiento astronómico entre Venus, la Luna menguante y la estrella Regulus, la más brillante de la constelación de Leo. Este fenómeno será visible mirando hacia el este.

La noche del 21 de setiembre marcará el mejor momento del año para ver a Saturno. El planeta se ubicará en oposición al Sol, lo cual lo hará brillar con mayor intensidad en el cielo nocturno. Con un telescopio pequeño será posible distinguir sus anillos y también su luna más grande, Titán.

Finalmente, el 22 de setiembre, el Sol cruzará el ecuador celeste en dirección al sur, lo que dará inicio oficial a la primavera en el hemisferio sur y al otoño en el hemisferio norte.

Durante este mes, las constelaciones invernales como Escorpio y Sagitario seguirán siendo visibles al inicio de la noche. Sin embargo, en la madrugada, comenzarán a dominar el cielo las estrellas del verano, ubicadas en las constelaciones de Tauro, Orión y Can Mayor.

LEA MÁS: El día se convertirá en noche por 6 minutos: cuándo y dónde será el eclipse solar más largo del siglo

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.