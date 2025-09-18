Ciencia

Hallazgo fuera de escala: descubren agujero negro que sería 36.000 millones de veces más pesado que el Sol

La medición se logró a 5.000 millones de años luz con un método que combina lentes gravitacionales y cinemática estelar

Por O Globo / Brasil / GDA
Hallan el agujero negro más masivo: 36.000 millones de veces más pesado que el Sol, en la galaxia Herradura Cósmica.
Hallan el agujero negro más masivo: 36.000 millones de veces más pesado que el Sol, en la galaxia Herradura Cósmica. (O Globo/NASA)







