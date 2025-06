¡Ya es Hora! de salvar vidas: la campaña que une a empresas por salud femenina

Elizabeth Rojas es sobreviviente de cáncer de mama. A ella, la campaña ¡Ya es Hora! le cambió la vida. Ella es una de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama gracias a esta campaña, una iniciativa empresarial que promueve el acceso a mamografías en diferentes comunidades del país. Su historia es un recordatorio contundente del impacto que tiene la detección temprana.

“Si yo no hubiera encontrado la campaña, o si la campaña no hubiera llegado a mí de la forma que lo hizo, estoy segura de que no me habría hecho la mamografía”, confesó Elizabeth, quien reconoce que durante 2023 no se realizó el examen simplemente porque se le olvidó.

“Trabajé tanto y me ocupé tanto de otras cosas que se me pasó por completo. Ya iba por agosto de 2024 y aún no me la había hecho y, cuando finalmente me hice la mamografía el resultado no fue el que esperaba, en ese momento, la vida me cambió por completo, me diagnostican cáncer, con un tumor que estaba a punto de salir del encapsulamiento”, comentó Elizabeth Rojas.

Elizabeth Rojas venció el cáncer de mama gracias a la detención temprana. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ella fue parte de un evento este jueves, donde representantes de la iniciativa ¡Ya es Hora! hablaron del alcance de la campaña.

El tiempo fue clave. Si hubiéramos esperado más, probablemente el cáncer habría salido de ese sitio y el proceso habría sido completamente diferente, incluso, muy posiblemente en este momento estaría fallecida. — Elizabeth Rojas, sobreviviente de cáncer de mama.

Empresas unidas

Esta historia se suma a otras que han sido parte de la iniciativa ¡Ya es Hora!, una propuesta que reúne a un grupo de empresas comprometidas con la salud de la mujer, enfocándose especialmente en la detección temprana del cáncer de mama.

Representantes de empresas involucrdas en la iniciativa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La alianza empresarial conformada por Hospital Metropolitano, MediSmart, CENRAD, Avon, Grupo Purdy, BAC, Amazon, Sanford Health, Grupo Dokka, FUNDESO, Motiva, Grupo América, Coopeguanacaste y Gutis, ha permitido desde el 2024 a la fecha, ejecutar más de 5200 mamografías.

Además, esta campaña recorrió 31 comunidades del país este 2025, entre ellos una comunidad indígena. Durante el recorrido del mamógrafo móvil, se lograron diagnosticar seis casos positivos de cáncer en etapa temprana, se ejecutaron 175 ultrasonidos y 24 biopsias. La ruta de ¡Ya es Hora! tiene la meta de cerrar el año con 7.500 mamografías realizadas.

Mónica Nagel, directora de Relaciones Corporativas de Grupo Montecristo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El compromiso con la salud va más allá de los números. Cada mamografía realizada es una oportunidad para salvar una vida. Este año, redoblamos esfuerzos para llegar a más comunidades y garantizar que más mujeres puedan acceder a un diagnóstico oportuno. — Mónica Nagel, directora de Relaciones Corporativas de Grupo Montecristo.

Según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan 2022), en Costa Rica se detectan cerca de 1.400 nuevos casos de cáncer de mama cada año, siendo esta la principal causa de mortalidad por cáncer entre mujeres.

Ana María Sequeira, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Purdy, también participó en el evento.

Ana María Sequeira, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Purdy (Lilly Arce/Lilly Arce)

En Grupo Purdy, líder integral en soluciones de movilidad, impulsamos la movilidad social mediante iniciativas como ¡Ya es Hora!, porque creemos que, al garantizar el acceso a la salud, abrimos la puerta a nuevas oportunidades. Nos enorgullece ser parte de un proyecto que transforma el presente y futuro de cientos de mujeres en todo el país, moviéndolas hacia su bienestar. — Ana María Sequeira, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Purdy.

Este año, la campaña ha recorrido comunidades en Heredia, Limón, Guanacaste, Ciudad Cortés, Turrialba, Cartago, Alajuela, Palmares y San Carlos.

El mamógrafo móvil que recorre el país. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Debido al impacto positivo que ha tenido, ¡Ya es Hora! seguirá ejecutándose a lo largo del 2025, reafirmando su compromiso con la salud de las mujeres y con la detección temprana como herramienta fundamental en la lucha contra el cáncer de mama. Además, la iniciativa mantiene abiertas sus puertas para que más empresas se sumen a esta causa que salva vidas.

Quienes deseen ampliar más acerda del proyecto pueden comunicarse al correo rvillalobos@grupomontecristo.com