Ya es Hora abre inscripciones para realizar más de 5000 mamografías en este 2026

El proyecto realizó más de 7.200 mamografías entre el 2024 y 2025 y se detectaron 23 casos de cáncer de mama, ampliando el acceso a la detección temprana de esta enfermedad en el país.

