Ya es Hora abre inscripciones para realizar más de 5000 mamografías en este 2026

La detección temprana del cáncer de mama continúa siendo una de las herramientas más efectivas para salvar vidas. Con este objetivo, la iniciativa Ya es Hora, impulsada por una alianza empresarial, anuncia la apertura oficial de inscripciones para su edición 2026, año en el que proyecta realizar más de 5.000 mamografías en distintas comunidades del país.
La apertura de este nuevo ciclo se da tras los resultados alcanzados durante el período 2024–2025, en el que Ya es Hora consolidó su impacto en salud femenina a nivel nacional. En ese lapso, el programa realizó 7.205 mamografías, 778 ultrasonidos, 72 biopsias y permitió la detección y tratamiento oportuno de 23 casos de cáncer de mama, reafirmando la importancia de acercar el diagnóstico a más mujeres.
Más allá de las cifras, Ya es Hora se ha posicionado como una iniciativa que conecta detección temprana, seguimiento médico y acceso oportuno a servicios especializados, especialmente para mujeres que enfrentan barreras geográficas, económicas o de información para realizarse estos controles de salud.
“Cada mamografía realizada representa una oportunidad de detección a tiempo y de tranquilidad para una mujer y su familia. Los resultados de 2024 y 2025 confirman que cuando el acceso existe, el impacto es real. Por eso, en el 2026 seguimos fortaleciendo este esfuerzo para llegar a más mujeres y continuar salvando vidas”, señaló Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos de Grupo Montecristo.
Para este año, el programa continuará ampliando su alcance, manteniendo un enfoque en la detección temprana, la educación en salud y el acompañamiento médico oportuno, como pilares clave para reducir el impacto del cáncer de mama en Costa Rica.
Las mujeres interesadas en participar en Ya es Hora 2026 ya pueden iniciar su proceso de inscripción a través del siguiente formulario. Los cupos son limitados y se asignarán conforme a la disponibilidad y criterios médicos establecidos.
Con esta nueva edición, Grupo Montecristo reafirma su compromiso de largo plazo con la salud femenina y el bienestar integral, consolidando a Ya es Hora como una iniciativa sostenible que transforma datos en diagnósticos, y diagnósticos en oportunidades de vida.
La alianza está compuesta por Hospital Metropolitano, Avon, Grupo Purdy, BAC, MediSmart, Grupo Dokka, FUNDESO, CENRAD, Coopeguanacaste, Sanford Health, Amazon, Gutis y Fifco.
Más información de la iniciativa en: https://yaeshoracr.com/
