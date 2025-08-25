Universidad Fidélitas ofrece becas de hasta el 100% y premios especiales para celebrar sus 45 años

La Universidad Fidélitas no solo ofrece las carreras con mayor empleabilidad del país, también organiza tres ferias de empleo al año para sus estudiantes próximos a graduarse y cuenta con una bolsa de empleo activa.

La Universidad Fidélitas está celebrando sus 45 años de historia impulsando el ingenio de Costa Rica. Fundada en 1980 bajo el nombre de Collegium Fidélitas, la institución ha crecido y evolucionado hasta convertirse en la mejor universidad en ingenierías y ciencias de la computación del país.

Para celebrarlo, U Fidélitas lanzó una campaña especial que ofrece becas de hasta el 100% para quienes matriculen por primera vez, así como premios especiales como laptops, tarjetas de regalo, artículos exclusivos como el Funko Pop de Fidebot y camisetas conmemorativas. La dinámica consiste en decorar un queque de aniversario, un espacio donde los participantes podrán mostrar su creatividad en redes sociales.

Impulse su creatividad

Para participar en la dinámica, los interesados deben ingresar al siguiente enlace 45 aniversario y completar sus datos. Al hacerlo, quedarán registrados para participar en la rifa de los premios especiales y la dinámica de decoración de un queque con motivo de la celebración.

A lo largo de 45 años, la Universidad Fidélitas ha fortalecido su infraestructura educativa con laboratorios de última generación, que permiten a los estudiantes “aprender haciendo” con la Metodología STEM.

A través de una interfaz interactiva, los participantes podrán diseñar su propio pastel y compartido en los comentarios de la publicación de Facebook de la campaña. El diseño que obtenga más likes será el ganador, y su queque será el elegido para la celebración oficial.

Milena Campos, gerente de Marca de la Universidad Fidélitas , explicó que este año se quiere destacar la participación activa de todos. “Queremos que nuestros estudiantes y futuros integrantes de nuestra comunidad, sean parte activa de esta celebración. Además de las becas, la dinámica busca fomentar la creatividad y el ingenio, que son pilares fundamentales de nuestra formación académica”, explicó.

Una universidad con visión de futuro

A lo largo de estos 45 años, Fidélitas ha logrado grandes hitos, como la creación de la Beca Sandra Cauffman, que impulsa a las mujeres a estudiar ingenierías y carreras STEM, y la inclusión de la universidad en la comunidad Babson Collaborative for Entrepreneurship Education, como pionera en la educación para el emprendimiento.

Además, Fidélitas es sede oficial del Reto Marte y del NASA Space Apps Challenge en Costa Rica, demostrando su compromiso con la innovación y la tecnología.

En 2022, Fidélitas también se unió a la iniciativa mundial CDIO para reforzar su Metodología STEM y se convirtió en la primera universidad en ofrecer una ingeniería 100% virtual en Costa Rica. Con carreras acreditadas por SINAES y un compromiso constante con la innovación, la universidad se ha consolidado como un referente en la formación de ingenieros y la educación de vanguardia.

Emilia Gazel, rectora de la universidad, destacó el impacto de Fidélitas a lo largo de los años: “El compromiso con la excelencia académica ha sido el eje central de nuestra misión. Hemos dejado una huella profunda en la educación superior de Costa Rica, formando generaciones de profesionales que no solo contribuyen al desarrollo del país, sino que también están preparados para enfrentar los desafíos del futuro”.

Recientemente, la Universidad Fidélitas inauguró el Edificio de la Innovación, una moderna infraestructura equipada con laboratorios de última generación, diseñada para fomentar la creatividad y el aprendizaje activo entre los estudiantes. Además, lanzó las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Ambiental y Arquitectura con énfasis en Sostenibilidad, con el objetivo de formar profesionales clave para satisfacer las crecientes demandas del mercado laboral en Costa Rica.

¿Cómo participar en la celebración?