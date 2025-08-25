BRANDVOICE
Universidad Fidélitas ofrece becas de hasta el 100% y premios especiales para celebrar sus 45 años

La Mejor U en Ingenierías lanza dinámica especial interactiva que expone la creatividad e ingenio de los participantes

Por Robert E. Lee
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS
La Universidad Fidélitas no solo ofrece las carreras con mayor empleabilidad del país, también organiza tres ferias de empleo al año para sus estudiantes próximos a graduarse y cuenta con una bolsa de empleo activa.







