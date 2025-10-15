Una mirada clara comienza con una buena decisión: El poder del examen visual y el antireflejo Crizal ® de Essilor

Ver bien no es solo cuestión de nitidez, es una forma de vivir con libertad, comodidad y confianza. Ópticas Visión refuerza la importancia de realizarse un examen visual completo y elegir lentes resistentes y versátiles de alta tecnología como el antireflejo Crizal® de Essilor, que aportan claridad, protección y durabilidad para cada estilo de vida.

Una buena visión es clave para el rendimiento y el bienestar. Por eso, en este mes de la salud visual Ópticas Visión recuerda que el primer paso para ver mejor es un examen visual profesional, que no solo detecte si necesita anteojos, sino que también cuide su salud ocular en profundidad.

4 razones fundamentales para realizarse el examen visual

Detección temprana de dificultades visuales comunes, como miopía, hipermetropía y astigmatismo, que pueden corregirse fácilmente con anteojos oftálmicos adecuados o lentes de contacto.

Mejorar la calidad de vida, ya que una visión clara permite vivir con más autonomía, confianza y comodidad.

Evaluar la salud ocular integral.

Aumentar el rendimiento académico y laboral, mejorando la concentración, lectura y enfoque.

Agendar este chequeo es simple, lo puede hacer rápidamente a través de la web y acudir a la tienda de Ópticas Visión más cercana.

Crizal ® de Essilor: la diferencia está en los detalles

Una vez detectada la necesidad de usar anteojos, la elección de los lentes es tan importante como la del aro. Los lentes con antireflejo Crizal ® de Essilor, ofrecen una solución integral para quienes necesitan un material resistente y buscan ver mejor sin sacrificar estilo ni comodidad.

Gracias a su tecnología oleofóbica e hidrofóbica, el antireflejo Crizal ® de Essilor, repele agua, huellas y polvo, facilitando la limpieza y manteniendo una visión clara durante más tiempo. Además, su alta resistencia a rayaduras y su capacidad para filtrar reflejos molestos hacen que la experiencia visual sea mucho más cómoda, especialmente bajo luz artificial o pantallas. Cada momento del día tiene sus exigencias visuales, y con antireflejo Crizal ® de Essilor.

se adapta a ellas: desde una reunión frente al computador, hasta manejar de noche o disfrutar un paseo al aire libre.

Ópticas Visión invita a las personas a acercarse a sus tiendas y realizarse el examen visual, además de descubrir la línea de lentes con antireflejo Crizal ® de Essilor, Ver bien transforma su día. Ver bien transforma su vida.

Más información en tiendas Ópticas Visión a lo largo del país o en opticasvision.co.cr