Una mirada clara comienza con una buena decisión: El poder del examen visual y el antireflejo Crizal ® de Essilor

En el mes de la Visión, recordar la importancia de realizarse el chequeo ocular anual permitirá la detección temprana de dificultades visuales y mejorar la calidad de vida. Elegir adecuadamente alta tecnología en los lentes de los anteojos oftálmicos es un punto a considerar.

