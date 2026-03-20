adidas presenta la nueva camiseta Away de Costa Rica: un homenaje a la naturaleza y al espíritu social del país

Presentado por: adidas
adidas presenta oficialmente la nueva camiseta Away de la Selección Nacional de Costa Rica, disponible a partir del 20 de marzo. Esta nueva pieza representa un tributo a la naturaleza exuberante del país y a la forma única en que los costarricenses viven y comparten su identidad.
El diseño de la camiseta toma inspiración directa de los patrones naturales de la biodiversidad costarricense, incorporando elementos gráficos como hojas tropicales y la figura del tucán, una de las aves más emblemáticas de la región. Este animal simboliza la comunicación, la sociabilidad y la conexión entre las personas, valores profundamente ligados al estilo de vida costarricense.
La propuesta visual se construye a partir de un patrón dinámico y artístico que mezcla naturaleza, movimiento y energía, generando una estética moderna que refleja la riqueza cultural y natural del país.
Entre los elementos gráficos destacados del diseño se incluyen:
- Patrones inspirados en hojas tropicales, representando la biodiversidad de Costa Rica.
- Ilustraciones del tucán, símbolo de comunicación, sociabilidad y alegría.
- Un diseño gráfico repetitivo y orgánico, que transmite movimiento y vida.
- Una paleta visual fresca y contemporánea, que conecta con la esencia
- natural del país.
Más allá de su diseño, la camiseta incorpora tecnología de alto rendimiento adidas, pensada para brindar transpirabilidad, comodidad y libertad de movimiento, permitiendo que jugadores y aficionados disfruten de la prenda tanto dentro como fuera de la cancha.
Esta nueva camiseta visitante no solo viste a la Selección Nacional; también representa la conexión entre naturaleza, cultura y comunidad que caracteriza a Costa Rica. En palabras de la marca, “esta camiseta celebra la naturaleza, la energía y la forma en que los costarricenses conectamos entre nosotros y con nuestro entorno. Es una pieza que representa identidad, orgullo país y una manera auténtica de expresar quiénes somos.”
La nueva camiseta Away de Costa Rica estará disponible a partir del 20 de marzo en tiendas adidas, distribuidores autorizados y en adidas.com.
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