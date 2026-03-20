Terranova reunió en Costa Rica a las principales navieras del mundo.

La tercera edición del Terranova Cruise-Fest se llevó a cabo del 13 al 15 de marzo en Avenida Escazú, Plaza 101, consolidándose como el evento especializado en cruceros más relevante de Costa Rica al reunir a algunas de las navieras más importantes del mundo.

Durante tres días, el evento permitió a los asistentes conocer de primera mano distintas experiencias de viaje en crucero, acceder a tarifas especiales, beneficios exclusivos y recibir asesoría personalizada por parte de los expertos de Terranova Diseño de Viajes.

TERRANOVA DISEÑO DE VIAJES (TERRANOVA DISEÑO DE VIAJES/TERRANOVA DISEÑO DE VIAJES)

Los visitantes exploraron diferentes estilos de viaje, desde itinerarios clásicos por el Caribe y el Mediterráneo, hasta expediciones en destinos remotos como el Ártico, la Antártida y las Islas Galápagos, así como cruceros fluviales por ríos emblemáticos del mundo como el Rin, el Danubio y el Nilo.

El evento contó con la participación de reconocidas navieras internacionales como Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Princess Cruises, Royal Caribbean, Silversea y AmaWaterways River Cruises, cada una con propuestas diseñadas para distintos perfiles de viajeros, desde experiencias familiares y de aventura hasta viajes de lujo y exploración.

El Terranova Cruise-Fest nació con el objetivo de crear un espacio donde los viajeros pudieran descubrir el universo de los cruceros, rompiendo paradigmas y mostrando que estas experiencias combinan lujo, gastronomía, cultura, bienestar, aventura y exploración en una sola travesía.

El evento también contó con el respaldo de aliados estratégicos que complementan la experiencia de viaje. Entre ellos destacó Travel Now Wholesaler, especializado en la organización de servicios pre y post crucero, incluyendo hoteles, boletos aéreos, traslados, tours y otros servicios que permiten diseñar itinerarios completos alrededor de cada travesía.

Asimismo, Iberia participó como socio estratégico conectando a Costa Rica con Europa a través de sus vuelos hacia Madrid, desde donde los viajeros pueden acceder a múltiples destinos del continente.

Por su parte, Europamundo Vacaciones presentó diversas opciones de circuitos para explorar Europa más allá del crucero, mientras que Terrawind Global Protection ofreció soluciones de asistencia de viaje para brindar mayor tranquilidad y protección durante toda la experiencia.

Además de conocer nuevas rutas y barcos, los asistentes tuvieron la oportunidad de agendar citas con asesores especializados, comparar itinerarios y reservar sus próximas vacaciones aprovechando promociones exclusivas disponibles durante el evento.

Con esta tercera edición, el Terranova Cruise-Fest reafirmó su posicionamiento como un espacio clave en Costa Rica para conectar a viajeros, expertos y navieras, y descubrir nuevas formas de navegar por el mundo.

Si desea conocer las promociones que Terranova mantiene vigentes, puede comunicarse vía WhatsApp al 8370-6050 o escribir al correo electrónico info@terranova.co.cr