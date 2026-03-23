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Entre asfalto y 4x4: así se vivió el Chevrolet Test Drive Experience

Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de probar distintos modelos de la marca en pistas de asfalto y 4x4, además de disfrutar de actividades familiares, música en vivo y exhibición de vehículos.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Chevrolet

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Chevrolet Test DriveGrupo QVDN
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.