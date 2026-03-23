No todos los días se tiene la oportunidad de conducir varios de los principales modelos que Chevrolet ofrece en Costa Rica. Por eso, el Chevrolet Test Drive Experience era una oportunidad que había que aprovechar al máximo.

En un evento desarrollado en Parque Viva, la marca puso a disposición de los asistentes una amplia selección de su portafolio para que quienes lo desearan pudieran ponerlos a prueba en dos entornos distintos: una pista de asfalto y un circuito 4x4.

Entre asfalto y 4x4: así se vivió el Chevrolet Test Drive Experience

Desde las 9 a.m. se abrió la pista para que los presentes pudieran manejar, sentir y descubrir cuál vehículo se ajustaba mejor a sus necesidades. Entre los modelos disponibles destacaron el Aveo Hatchback; los SUV Groove, Tracker Premier, Trax, Trailblazer y Tahoe; los pick-ups Colorado, Silverado RST y Silverado ZR2; así como el vehículo eléctrico Spark EUV. Además, también estuvieron en exhibición el Chevrolet Traverse y el Cadillac Lyriq.

CHEVROLET (CHEVROLET/CHEVROLET)

“Chevrolet lo tiene todo y la mejor manera de mostrarlo es que las personas prueben el vehículo, que lo sientan, que lo disfruten y que experimenten su seguridad y tecnología. Por eso realizamos estos eventos, para promover la prueba de manejo y que los clientes realmente vivan la experiencia Chevrolet y puedan escoger su vehículo favorito para llevárselo a casa”, comentó Asly Anchía, gerente de Mercadeo de Chevrolet Grupo Q.

El momento de la aventura

Saber que tenía la oportunidad de manejar el vehículo de mi preferencia fue una oferta difícil de rechazar. Desde el primer momento supe que quería conducir el Chevrolet Silverado en la pista 4x4.

Con todos los dispositivos de seguridad necesarios y en compañía de Igor Ortiz, nos dispusimos a superar los distintos obstáculos mientras conocíamos de primera mano las capacidades de este pick-up de alto rendimiento.

“No va a ser necesario poner el 4x4 bajo a no ser que sea algo muy extremo, nuestros carros tiene un buen balanceo entre torque, potencia, electrónica y mecánica para pasar este tipo de obstáculos con total tranquilidad”, contó Ortiz.

Durante el recorrido fue posible comprobar, por ejemplo, cómo en una pendiente pronunciada el sistema de asistencia en descenso se encargó de mantener el control del vehículo sin mayor intervención del conductor.

También pudimos experimentar la eficiencia de la suspensión al atravesar unas “huellas de elefante” que pondrían en aprietos a muchos otros vehículos. Incluso cruzamos una piscina de agua de cerca de medio metro de profundidad y el Silverado la superó sin inconvenientes.

CHEVROLET (CHEVROLET/CHEVROLET)

Además de las pruebas de manejo, el evento contó con música en vivo, actividades para niños y espacios gastronómicos, lo que convirtió la jornada en una experiencia pensada para toda la familia. Una manera distinta de acercarse al portafolio de Chevrolet y descubrir, desde el volante, lo que cada modelo tiene para ofrecer.

¡La experiencia Chevrolet continúa: agende hoy mismo su Test Drive!

Familias y fans de la marca disfrutaron del Chevrolet Test Drive Experience, una actividad gratuita que se realizó el sábado 14 de marzo en Parque Viva, donde la emoción al volante se combinó con entretenimiento para niños y adultos.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de poner a prueba la seguridad, potencia, innovación y comodidad de los vehículos Chevrolet.

¿Quiere vivir la experiencia Chevrolet? Puede agendar su test drive en cualquiera de las siete sucursales de Chevrolet Grupo Q, ubicadas en Uruca, Ayarco, Lindora, Pérez Zeledón, Guápiles, San Carlos y Liberia. También puede escribir al correo contactanos.cr@grupoq.com, enviar un mensaje al WhatsApp 7076-9399, o visitar el sitio web https://chevroletcr.com/test-drive.