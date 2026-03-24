HEINEKEN inicia un nuevo capítulo en Centroamérica

HEINEKEN Costa Rica será el nombre de la nueva operación de la compañía tras integrar las operaciones de bebidas, alimentos y venta al detalle adquiridas a Florida Ice and Farm Company (FIFCO) el 30 de enero de 2026.

Con la presentación oficial del nuevo nombre, logotipo de esta operación, se consolida un nuevo capítulo de su presencia en Centroamérica, reforzando la estrategia regional del grupo y ampliando su huella geográfica global.

El nuevo logo de HEINEKEN Costa Rica fusiona de forma sencilla y simbólica los legados de dos compañías centenarias. La semilla de malta en verde y celeste refleja la herencia local y retoma elementos icónicos como el copete del Águila de cerveza Imperial y la palmera de los refrescos Tropical. Esto se complementa con la icónica estrella roja y la tipografía de HEINEKEN, que representan la solidez y la consistencia de la marca global. Este ícono representa el inicio de un nuevo capítulo en Centroamérica y responde al deseo de ver ambos legados integrados en una sola identidad.

HEINEKEN Costa Rica está conformada por más de 4.600 colaboradores, 4 plantas de manufactura, 13 centros de distribución y más de 50 prestigiosas marcas entre las que destacan, Imperial, Tropical, Pilsen, Bavaria, Ducal, el portafolio tradicional de HEINEKEN, así como las tiendas Musi y Musmanni, entre otras.

Video Heineken Costa Rica 23 Marzo 2026

HEINEKEN Costa Rica mantiene su robusta agenda y filosofía de sostenibilidad, la cual se integra con la agenda y compromisos globales de HEINEKEN en materia de conservación del agua, reducción de emisiones de carbono, circularidad, diversidad, equidad e inclusión y la promoción del consumo moderado de bebidas con contenido alcohólico.

Integración estratégica con impacto regional

La incorporación de estas operaciones refuerza la estrategia EverGreen 2030 de HEINEKEN, centrada en premiumización, innovación y el crecimiento sostenible a largo plazo. HEINEKEN Costa Rica se consolida como un centro regional para la ejecución comercial, el desarrollo del portafolio, la innovación y la fortaleza logística en toda Centroamérica.

HEINEKEN posiciona a Costa Rica como un centro regional estratégico para acelerar el crecimiento, la innovación y la ejecución comercial.

HEINEKEN Costa Rica se convierte en una de las top 5 operaciones por beneficio operativo dentro del ecosistema global de la empresa, potenciando la capacidad de crecimiento del negocio como una compañía multi-bebidas, generando valor y sinergias, y fortaleciendo tanto la creación de ingresos como la eficiencia operativa en mercados de alto crecimiento.

Presencia de liderazgo global

El anuncio contó con la participación del CEO global de HEINEKEN, Dolf van den Brink, quien destacó: “Este es un momento significativo para HEINEKEN. La integración de la operación en Costa Rica y su plataforma regional marca el inicio de un nuevo capítulo para nuestra presencia en Centroamérica. Nos entusiasma construir juntos el futuro del negocio en la región, conectando la fortaleza de nuestras marcas globales con el talento y el potencial de este mercado, inspirados, además, por su sólida agenda de sostenibilidad y profundo e inigualable conocimiento del mercado”.

Alex Carreteiro, presidente de HEINEKEN Américas, añadió: “La integración de estas operaciones fortalece nuestra plataforma regional y nos permitirá acelerar la ejecución comercial, ampliar nuestro portafolio con marcas poderosas —tanto en cervezas como en bebidas alcohólicas saborizadas, así como bebidas funcionales y refrescantes— y aumentar nuestra competitividad. HEINEKEN Costa Rica es clave para seguir creciendo de manera sostenible e innovadora en Centroamérica, con una visión alineada en toda la región y un modelo de llegada al consumidor verdaderamente incomparable.”

En esta nueva etapa, Rolando Carvajal Bravo continuará liderando la operación como gerente general de HEINEKEN Costa Rica, garantizando estabilidad, continuidad y una integración basada en el profundo conocimiento del mercado local y en el legado de sostenibilidad construido por el equipo en Costa Rica. HEINEKEN Costa Rica mantiene los servicios brindados y operará con total normalidad, como hasta el momento.

Acerca de HEINEKEN

HEINEKEN es la compañía cervecera pionera del mundo, con más de 160 años de historia, presencia en cerca de 190 países y un portafolio de más de 300 marcas. Opera instalaciones de producción en más de 70 mercados y cuenta con alrededor de 85.000 colaboradores globales. Su compromiso con la sostenibilidad está integrado en su estrategia Brew a Better World. Más información en www.heineken.com