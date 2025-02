Una historia que contar: 20 años de un Torneo para la niñez costarricense

Todos los costarricenses tenemos historia con el Hospital Nacional de Niños. Puede ser por alguna fractura, caída, internamiento en nuestra época de infancia o por la atención que recibió un familiar, a la que no hubiéramos tenido acceso de no ser por la seguridad social. En Costa Rica, tenemos la tranquilidad de saber que contamos con un hospital pediátrico de renombre internacional, cuya contribución está plasmada en las métricas de salud infantil a nivel de las de un país desarrollado, que hoy nadie pone en duda.

Apoyar al Hospital Nacional de Niños es algo que está en nuestra naturaleza y cada vez que lo ha requerido, siempre ha encontrado a muchas personas dispuestas a colaborar, a organizar y a sumar a otros para que, entre todos, nos aseguremos que dispone de los mejores equipos y servicios para atender a nuestra niñez.

(Torneo de Golf/Asociación Pro Hospital de Niños)

Uno de estos esfuerzos es el Torneo de Golf que organiza la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños desde hace 20 años, inicialmente con el apoyo de DHL como patrocinador principal y actualmente, con el gran respaldo de Aeris Costa Rica.

Fue doña María Elena Van der Laat Ulloa (de cariño doña Nena) la que lideró la implementación del Torneo de Golf, poniendo toda su experiencia, conocimiento y mística al servicio de la causa. Aunque no practica este deporte, se planteó la meta de recaudar ingresos adicionales para el Hospital Nacional de Niños, motivada por la atención que recibió del centro médico uno de sus nietos, quien nació con espina bífida. Ella, además, fue Directora de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños por más de 23 años y ha sido Coordinadora del Comité Organizador del Torneo desde su primera edición. Es por esta razón que, en reconocimiento a su destacada trayectoria, invaluable apoyo y compromiso con la niñez costarricense, así como por su esfuerzo, entrega y liderazgo, la XX Edición del Torneo de Golf será dedicado a ella.

(Torneo de Golf/Asociación Pro Hospital de Niños)

Resultados que marcan la diferencia

Desde su creación en el 2005, el Torneo ha logrado alcanzar las metas de recaudación que se han materializado en más de 33 equipos donados a diferentes servicios del Hospital Nacional de Niños, los cuales han permitido realizar procedimientos que aseguran una mejor y pronta recuperación a muchos pacientes, así como una mejor calidad de vida.

Son más de 130 empresas que cada año realizan aportes económicos o donan premios e insumos para hacer realidad este evento. Durante el Torneo se generan y refuerzan relaciones comerciales entre los participantes. Ante todo, prevalece un espíritu de fraternidad y solidaridad.

Hoy es Aeris Costa Rica, quien en su rol de patrocinador oficial cubre todos los gastos de la organización y ejecución del evento de tal forma que, el 100% de los ingresos que se generan por otros patrocinios, inscripciones, rifas y donaciones, se destinan a la compra de equipo médico de urgente necesidad.

(Torneo de Golf/Asociación Pro Hospital de Niños)

Durante los 20 años de este Torneo, se han recaudado cerca de $2,300,000 y este 2025 nuestra meta es poder adquirir un equipo para oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) para la Unidad de Cuidados Intensivos, cuyo costo es de $166,000. Hay muchas formas de ayudar, puede ser comprando tiquetes para la rifa de un Smart TV de 65″, participando como golfista, patrocinador, aportando donaciones económicas, premios o insumos varios.

Como Vicepresidente de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, me siento orgulloso de formar parte de un grupo de ciudadanos comprometidos que trabajan de forma ad honorem por la salud de la niñez costarricense, lo que me motiva, entusiasma y me da esperanza para continuar con este proyecto.

(Torneo de Golf/Asociación Pro Hospital de Niños)

Tengo una posición privilegiada, al ser testigo de primera fila de lo que se logra con amor, disciplina, entusiasmo, convicción y constancia, así como de sus efectos positivos y multiplicadores a lo largo del tiempo; además que, Nena Van der Laat, a quien previamente mencioné en este artículo como dedicada del Torneo, es mi madre.

(Torneo de Golf/Asociación Pro Hospital de Niños)

“Este torneo es la prueba de que con amor, disciplina y constancia se pueden cambiar vidas. Es un legado que continuará beneficiando a nuestra niñez y demostrando el poder de una comunidad unida por el bien común.” — Fernando Cruz Van der Laat, vicepresidente de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños.

Para quienes deseen ser parte de esta noble causa, el Torneo de Golf sigue abierto a todos los que quieran sumar su grano de arena en la construcción de un futuro más saludable para la niñez costarricense.