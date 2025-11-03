BRANDVOICE
contenido patrocinado

Una historia de confianza, crecimiento y cercanía: el camino de PALIG en Costa Rica

La aseguradora celebra 15 años de contribuir al bienestar laboral del país, fortaleciendo el acceso a la salud y la protección financiera para más de 200 mil personas.

Por Alejandro Monge

Presentado por: PALIG

BradVoice







PALIGPAN-AMERICANSALUDSEGUROSNPL
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.