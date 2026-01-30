BRANDVOICE
contenido patrocinado

Un llamado desde la música contra el abstencionismo

Artistas nacionales invitan a la ciudadanía a participar en las elecciones del 1 de febrero.

Por Alejandro Monge

Presentado por: FUNDACIÓN SONAR

BradVoice







VotoElecciones 2026Costa Rica
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.