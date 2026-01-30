Un llamado desde la música contra el abstencionismo

Cada cuatro años, los costarricenses celebran una fiesta electoral que se vive con fervor y orgullo. Un nuevo cambio de estafeta se avecina en el país y es por eso que el próximo 1 de febrero, todo el padrón está invitado a participar con su voto en las papeletas para elegir al próximo Presidente y los diputados del Poder Legislativo.

A pocos días de que llegue el momento de ejercer este derecho, artistas nacionales de distintos géneros musicales, cantantes, compositores e intérpretes de diversos instrumentos se unieron en una sola voz para invitar a la ciudadanía a vivir las elecciones de forma activa y consciente.

Artistas nacionales invitan a votar este 1 de febrero

Ellos formaron parte de una campaña donde resonaron un mensaje de civismo que invita a ejercer el sufragio y reducir el abstencionismo, problemática que ha enfrentado el país en los últimos años con un 40% en la primera ronda de las elecciones del 2022, de acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones.

De pie: José Andrés Valerio, violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional; Mássimo Hernández y Luis Montalbert, integrantes de la agrupación Gandhi; el compositor Carlos Guzmán y Sonia Bruno, cellista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sentados: la cantante Charlene Stewart y Luis Ga, de Los Ajenos. (Nohelia Meléndez)

“Votar no es una simple ceremonia; es la manera en que todas y todos podemos decir que sí: que sí queremos un país democrático y libre por siempre, que sí creemos en un futuro mejor, que sí apostamos por instituciones fuertes al servicio del pueblo”, expresaron en una sola voz.

Entre las figuras que participaron destacan como Pedro Capmany; la agrupación de rock Gandhi, con Luis Montalbert, Federico Miranda, Abel Guier y Massimo Hernández; así como Luis Ga, de Los Ajenos; Charlene Stewart; Rebeca Medrano; Irene Monterroso; Jaime Gamboa, de Malpaís; Bernal Villegas; José Andrés Valerio, entre muchos otros, quienes llamaron a ser protagonistas en este momento democrático.

Federico Miranda, integrante de la agrupación Gandhi; Dabbin Cole, cantante; Bernal Villegas, músico nacional; Rubén Gölcher, cantante; Jaime Gamboa, integrante de Malpaís; Abel Guier, integrante de la agrupación Gandhi. Abajo: Irene Monterroso y Rebeca Medrano, violinistas de la Orquesta Sinfónica Nacional. (RANDALL VÁSQUEZ/RANDALL VÁSQUEZ Y NOHELIA MELÉNDEZ)

Más allá de estilos musicales o trayectorias personales, todos destacaron que el voto sigue siendo la herramienta más poderosa para defender la libertad, fortalecer las instituciones y honrar una tradición democrática que ha distinguido históricamente a Costa Rica en la región.

Ellos se definen primero como amigos y luego como músicos y artistas, unidos por la misma pasión que los mueve cuando suben a un escenario. Con ese mismo ahínco, recordaron que salir a votar es un privilegio que ha caracterizado al país como una de las democracias más sólidas de América Latina.

Bernal Villegas, reconocido músico nacional por su trayectoria en grupos como Suite Doble, 50 al norte, Modelo para armar, entre otros. (Randall Vásquez)

“Este 1 febrero, no vayás a votar porque alguien te lo pide, sino porque querés demostrar algo profundo y verdadero: que en tu pecho late un corazón blanco, azul y rojo, un corazón lleno de amor por Costa Rica”, señala el mensaje conjunto de los artistas.

Desde sus distintas miradas, cada uno reforzó la importancia de elegir a los representantes en una de las democracias más representativas de América y el mundo entero: “Nosotros la damos por sentada, pero si no la practicamos y si no asistimos a votar, estamos poniendo en riesgo ese legado”, indicó Jaime Gamboa.

Luis Montalbert, por su parte, hizo un llamado directo a no dejar pasar la oportunidad. “Espero que no tengamos que llegar al dolor de perder este derecho tan hermoso. Ojalá que este 1 de febrero todos nos animemos a votar; es nuestro deber y nuestro derecho”, expresó.

Charlene Stewart apeló a la responsabilidad colectiva. “Todo el mundo, por favor, vaya y vote: los que salen temprano y los que van tarde. Que se den los permisos necesarios para que todos podamos ejercer el voto”, dijo.

Con optimismo, los artistas expresaron un mensaje que invita a que todos salgan a las urnas el próximo 1 de febrero. (Nohelia Meléndez)

Mientras tanto, Irene Monterroso recordó el carácter cívico y pacífico de la jornada electoral en el país. “Debemos disfrutar que vivimos en democracia, tolerar nuestras diferencias y vivir ese momento tan bonito”, afirmó.

Pedro Capmany fue uno de los que participó de la campaña. (Nohelia Meléndez)

La invitación es clara: cada voto cuenta y entre más costarricenses digan presente en las urnas, más se fortalece el sistema democrático nacional. De cara a los comicios de 2026, el padrón electoral está conformado por 3.731.788 personas, y reducir el abstencionismo se ha convertido en uno de los principales retos.