Un blanco con alma de verano y sabor a costa

El Pata Negra Rueda Verdejo es, sin lugar a dudas, un vino que captura la esencia del verano en cada sorbo. Proveniente de la prestigiosa Denominación de Origen Rueda, en Castilla y León, este blanco destaca por su frescura, su perfil tropical y su capacidad para acompañar momentos relajados junto al mar.

La uva Verdejo, autóctona de la región, es famosa por dar vinos alegres, expresivos y con una acidez refrescante que los convierte en compañeros ideales para climas cálidos y ambientes informales, como una terraza frente a la playa o un atardecer costero.

A la vista, este vino se presenta con un color amarillo pajizo brillante, con reflejos verdosos que anticipan su juventud y frescura. Al acercar la copa, su aroma es envolvente: notas intensas de frutas tropicales como piña, mango y maracuyá se combinan con toques de cítricos frescos limón, pomelo y un delicado fondo herbáceo característico de la Verdejo. Este bouquet aromático transporta de inmediato a un entorno veraniego, evocando brisa marina, arena tibia y tardes luminosas.

En boca, el Pata Negra Rueda Verdejo es equilibrado, vivaz y refrescante. Tiene una acidez bien integrada que realza su perfil frutal, aportando una sensación ligera y crujiente, perfecta para mitigar el calor. Su final es limpio, con un retrogusto que deja recuerdos a frutas tropicales y cítricos, invitando a un siguiente sorbo.

Este carácter lo convierte en un vino sumamente versátil, fácil de disfrutar tanto por conocedores como por quienes simplemente buscan una copa agradable para acompañar un buen momento.

En la playa, este vino brilla aún más. Servido bien frío entre 6 °C y 8 °C es perfecto para maridar con platos frescos y ligeros: ceviches, ensaladas de mariscos, pescados a la parrilla, tapas mediterráneas o incluso una tabla de quesos suaves. También funciona muy bien como vino de aperitivo, ideal para brindar en reuniones informales o celebraciones costeras.

Su espíritu joven, tropical y desenfadado hace del Pata Negra Rueda Verdejo el compañero perfecto para días soleados y noches de verano junto al mar. Un vino que no solo se bebe: se vive.

Además de su calidad, Pata Negra Rueda Verdejo está disponible en los principales puntos de venta del país, lo que facilita incorporarlo en reuniones, bodas en la playa, cocteles o simplemente en un día de descanso junto al mar. En Costa Rica, su distribuidor oficial es Grupo Pampa, garantizando disponibilidad y respaldo para eventos y establecimientos gastronómicos.

¿Qué tal una margarita estilo Pata Negra para esta temporada?

Te compartimos este cóctel con Pata Negra Rueda Verdejo, una idea sencilla que les encantará a todos.

Ingredientes:

½ oz. de Pata Negra Rueda Verdejo

½ oz. de tequila

½ oz. de jarabe natural

1 pizca de sal

1 rodaja de limón.