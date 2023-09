Stacy Montero nos cuenta qué lleva en la pañalera de su hijo cuando asisten a los partidos

Stacy Montero, esposa de David Guzmán, nos muestra una parte muy cotidiana de su vida: el momento en que prepara el bolsito con todo lo que lleva para asistir con su hijo al estadio a apoyar al papá. Desde luego, no le puede faltar Bepanthene Pomada Protectora, que Montero lleva siempre para los cambios de pañal del bebé.

Video Stacy Para Redes

Stacy Montero es una mamá experimentada y con gran destreza prepara todo lo necesario para la salida con su hijo. “Cuando alisto sus cositas coloco siempre pañales, ropa de cambio, algunos snacks y por supuesto la cremita Bepanthene que es indispensable”, explica.

“Esta crema me encanta porque tiene una presentación súper práctica, a cualquier parte que voy siempre me la llevo porque es liviana y no quita nada de espacio en la pañalera, eso sin mencionar que es ligera, fácil de aplicar y lo que más me gusta es que se disuelve muy bien y no deja manchas blancas”, explica Montero.

Bepanthene Pomada Protectora contiene provitamina B5 que ayuda suavemente a la recuperación natural de la piel sensible, mientras la mantiene suave, tersa e hidratada. La pomada también actúa ayudando a sellar la humedad natural de la piel, proporcionando las condiciones óptimas para permitir una recuperación suave sin resecar la delicada piel del pequeño.

Composición llena de beneficios Copiado!

Uno de los principales componentes de esta crema es el Dexpantenol al 5%, una provitamina precursora de la vitamina B5 (ácido pantoténico). El ácido pantoténico estimula la migración y proliferación de elastina y colágeno en los tejidos lesionados, protegiendo la piel del bebé. Además, el aceite de almendra, lanolina y parafina que forman una capa delgada sobre la superficie de la piel, protegiéndola del contacto con las heces y orina, estos ingredientes previenen la deshidratación de la piel. Por otra parte, la lanolina excipiente, es una materia básica neutra de buena compatibilidad con la piel y las mucosas.

“Cada vez que salimos la llevo conmigo para que Maximiliano se sienta siempre cómodo y así evitar que el calor y la humedad en su pañal le causen enrojecimiento o irritaciones”, concluye la influencer.