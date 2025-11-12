Talleres del Alma: liderazgo, bienestar y comunicación que potencian organizaciones

Presentado por: LNEVENTOS Y REVISTA PERFIL
En un entorno corporativo cada vez más competitivo y cambiante, las habilidades técnicas ya no son suficientes para destacar. Hoy, las organizaciones necesitan líderes que inspiren, equipos que se comuniquen con autenticidad y relaciones profesionales construidas sobre la confianza y la empatía.
Desde esa visión, vivimos una experiencia transformadora en el Foro Talleres del Alma, guiados por Karina Fischel, quien nos invitó a reconectar con nuestras emociones y con la esencia que impulsa nuestro crecimiento personal y profesional.
““Vamos a aprender a sobrellevar cargas de situaciones que no están en nuestro control. El cómo aprender a tener una mejor posición ante la adversidad con herramientas para tener la mente sana con pensamientos positivos y no irnos al pasado porque el pasado no nos determina el presente””, indicó Karina Fischel.
La jornada fue inaugurada por la psicóloga corporativa Silvia Avendaño, quien compartió una poderosa reflexión sobre el bienestar emocional y la importancia de cuidar la mente y el alma en los entornos laborales.
“Las empresas deben facilitar espacios donde las personas puedan crecer, desarrollarse y sentirse en un ambiente de seguridad psicológica y que puedan tener un complemento donde puedan cumplir sus propósitos”, apuntó Avendaño.
El evento contó con el respaldo de BAC, reafirmando su compromiso con iniciativas que impulsan el desarrollo humano y profesional en Costa Rica.
Liderazgo que inspira, comunicación que conecta e inteligencia emocional que transforma: así se vive Talleres con Alma, una experiencia que combina aprendizaje, autoconocimiento y herramientas prácticas para potenciar tanto el desempeño individual como colectivo en las organizaciones.
