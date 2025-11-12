En un entorno corporativo cada vez más competitivo y cambiante, las habilidades técnicas ya no son suficientes para destacar. Hoy, las organizaciones necesitan líderes que inspiren, equipos que se comuniquen con autenticidad y relaciones profesionales construidas sobre la confianza y la empatía.

Talleres del Alma: liderazgo, bienestar y comunicación que potencian organizaciones

Desde esa visión, vivimos una experiencia transformadora en el Foro Talleres del Alma, guiados por Karina Fischel, quien nos invitó a reconectar con nuestras emociones y con la esencia que impulsa nuestro crecimiento personal y profesional.

““Vamos a aprender a sobrellevar cargas de situaciones que no están en nuestro control. El cómo aprender a tener una mejor posición ante la adversidad con herramientas para tener la mente sana con pensamientos positivos y no irnos al pasado porque el pasado no nos determina el presente””, indicó Karina Fischel.

Karina Fischel, mentora en desarrollo personal. (JOHN DURAN/JOHN DURÁN)

La jornada fue inaugurada por la psicóloga corporativa Silvia Avendaño, quien compartió una poderosa reflexión sobre el bienestar emocional y la importancia de cuidar la mente y el alma en los entornos laborales.

“Las empresas deben facilitar espacios donde las personas puedan crecer, desarrollarse y sentirse en un ambiente de seguridad psicológica y que puedan tener un complemento donde puedan cumplir sus propósitos”, apuntó Avendaño.

El evento contó con el respaldo de BAC, reafirmando su compromiso con iniciativas que impulsan el desarrollo humano y profesional en Costa Rica.

Liderazgo que inspira, comunicación que conecta e inteligencia emocional que transforma: así se vive Talleres con Alma, una experiencia que combina aprendizaje, autoconocimiento y herramientas prácticas para potenciar tanto el desempeño individual como colectivo en las organizaciones.