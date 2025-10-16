Sol Naciente: 40 años iluminando la Navidad costarricense

Sol Naciente, empresa costarricense con 40 años de trayectoria, celebra este 2025 su aniversario reafirmando su papel como una marca cercana, familiar y profundamente ligada a las tradiciones del país. Con cinco tiendas físicas, más de 200 colaboradores y miles de clientes que vuelven cada año, la empresa se ha ganado un lugar especial en los hogares ticos, sobre todo en Navidad.

Este año, su campaña “40 Navidades Contigo” busca agradecer esa fidelidad con sorteos por más de 16 millones de colones, talleres gratuitos, asesoría personalizada, y una campaña de reciclaje que combina celebración con conciencia ambiental.

Aunque su especialidad es la decoración, Sol Naciente ofrece una gran variedad de líneas: cocina, hogar, jardinería, textiles, tecnología y artículos para fiesta. La idea es que el cliente pueda encontrar lo que necesita.

Además, destacan por ofrecer opciones para todo tipo de presupuesto.“No nos enfocamos en un solo tipo de mercado. Tenemos productos y variedad para todo tipo de bolsillos”, afirmó Alejandra Rojas, gerente de mercadeo de Sol Naciente.

Para muchas familias, la temporada navideña arranca oficialmente cuando Sol Naciente enciende sus luces. Desde septiembre —justo después de las fiestas patrias— las tiendas se transforman con árboles, esferas, luces y adornos.

“Somos una empresa y una marca que la gente identifica con la temporada de Navidad. Se puede decir que con Sol Naciente tradicionalmente ha dado el banderazo de salida para esta temporada”, enfatizó Rojas.

Este año, la empresa presenta 11 colecciones navideñas con estilos para todos los gustos: tradicional, natural, infantil, mágica, nórdica, dulce (inspirada en caramelos y helados), entre otras. En cada tienda, estas colecciones están ambientadas como mundos distintos que inspiran a decorar cada espacio del hogar de forma única.

Celebración con premios

Como parte de la campaña “40 Navidades Contigo”, todas las compras iguales o mayores a 20.000 colones participan en sorteos mensuales de órdenes de compra por 40.000 colones. En total, serán 400 ganadores entre septiembre y enero.

Cada factura cuenta como una oportunidad, y no importa si la compra es navideña, de jardinería, fiesta o tecnología: todo suma.

Asesoría y talleres navideños

Uno de los diferenciales de Sol Naciente es su atención personalizada. En cada tienda hay decoradores que asesoran gratuitamente a los clientes, además de talleres donde se enseña, por ejemplo, a hacer lazos navideños.

“Uno de los que más se busca y nunca puede faltar en las navidades es aprender a hacer lazos, porque todo el mundo quiere el lazo espectacular en la corona, en el árbol enrolado, en la guirnalda”, comentó. Estos talleres son gratuitos, y la única condición es comprar los materiales en la tienda.

Compromiso con el ambiente

Sol Naciente también lanzó una campaña de reciclaje navideño, vigente hasta el 31 de enero, que busca recolectar esferas dañadas y luces en desuso. Cada tienda cuenta con un punto de acopio donde las personas pueden dejar estos materiales, que serán transformados por empresas aliadas en bloques de construcción y otros productos.

Además, quienes entreguen materiales para reciclar también podrán participar en sorteos de órdenes de compra adicionales, que se realizarán en febrero. La campaña busca no solo facilitar el desecho responsable, sino también incentivar la participación de los clientes premiando su compromiso con el ambiente.

Productos con responsabilidad social y certificaciones

La empresa destaca que sus productos cuentan con certificaciones que garantizan calidad y responsabilidad. Por ejemplo, sus luces navideñas cumplen con las normas nacionales para evitar incendios y garantizar la seguridad.

Además, exige a sus proveedores internacionales certificaciones que respalden condiciones laborales justas y éticas. Estas garantizan que las personas involucradas en la fabricación de los productos trabajen en entornos seguros, con salarios dignos y sin riesgos de explotación, trabajo infantil ni discriminación por género.

A lo largo de cuatro décadas, Sol Naciente ha forjado una relación cercana con miles de familias costarricenses. Con una oferta diversa, atención personalizada y un compromiso real con la calidad y el ambiente, se ha consolidado como una marca que no solo acompaña, sino que forma parte de los momentos más significativos en el hogar.