BRANDVOICE
contenido patrocinado

Seguridad a la vista de todos: Chery Tiggo 9 supera con éxito prueba de choque

Chery, la única marca que expone sus pruebas de impacto ante medios y público, expuso al Tiggo 9 a una colisión frontal y el resultado fue contundente: la cabina resistió y protegió a sus ocupantes.

Por Alejandro Monge

Presentado por: CHERY

BradVoice







CheryTiggo 9SeguridadPrueba de choqueVDN
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.