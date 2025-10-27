Chery ha puesto la seguridad como un rubro fundamental en sus vehículos y es por ello que mostraron al público qué pasa cuando uno de sus carros queda expuesto a una colisión.

La seguridad de sus usuarios es uno de los puntos en los que Chery trabaja continuamente. Sus vehículos no solo se caracterizan por ofrecer tecnología y confort a quienes los conducen, también velan por resguardar su seguridad en toda ocasión.

El Chery Tiggo 9 que Grupo Cori Car vende en Costa Rica tiene los mismos sistemas de seguridad que los que fueron expuestos a esta rigurosa prueba. (LORENZO OBANDO/CORTESÍA)

Durante el Chery International User Summit 2025, Chery aprovechó la oportunidad para que personas de todo el mundo pudieran presenciar en vivo una prueba de choque del Tiggo 9, un SUV familiar en el que buscan minimizar los daños a sus usuarios en lo más posible. Un aspecto que hace realmente resaltar a la marca es que Chery es la única fabricante que realiza este tipo de pruebas expuestas ante medios y público, como muestra de transparencia y confianza en la seguridad con la que están construidos sus modelos.

Seguridad a la vista de todos: Chery Tiggo 9 supera con éxito prueba de choque

“Para Chery, la seguridad no es un eslogan, es algo que está presente desde sus inicios. Seguimos impulsando los límites de la seguridad”, aseveró Gavin Liang, subgerente general de la marca Chery.

Para salvaguardar la integridad de sus ocupantes, el Tiggo 9 está hecho en un 85% de acero de alta resistencia y un 21% en acero laminado en caliente en las zonas donde se requieren componentes estructurales ligeros y de ultra alta resistencia, lo que permite que el acero sea muy fuerte y no se deforme fácilmente ante los golpes.

Todo esto hace que su cabina sea un tipo de cápsula de supervivencia, tanto la parte delantera como trasera tienen zonas de absorción de energía para que, al ser impactados, la fuerza del choque se distribuya mientras el centro del Tiggo 9 queda protegido. Además, cuenta con seis bolsas de aire y un sistema de seguridad Full ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) que asiste al conductor en la prevención de accidentes y respuesta ante imprevistos.

Llegó el momento. En un espacio controlado y seguro para los más de 500 observadores presentes, colocaron dos Chery Tiggo 9 a lados opuestos y, al darse la señal, ambos partieron desde cero y tardaron 14 segundos aproximadamente en chocar de manera frontal a una velocidad que superó los 50 km/h por vehículo, es decir, una velocidad combinada de más de 100 km/h.

Más de 500 espectadores estuvieron presentes en la prueba de choque del Chery Tiggo 9 (CHERY/CHERY)

El sonido fue ensordecedor, pero la cabina resistió de manera exitosa. Prueba de ello son los resultados oficiales del impacto:

Estructura del vehículo: El compartimento de los ocupantes permaneció intacto, los pilares A, B, C y D del Chery Tiggo 9 no presentaron ningún colapso.

El compartimento de los ocupantes permaneció intacto, los pilares A, B, C y D del Chery Tiggo 9 no presentaron ningún colapso. Sistemas de retención: Los cinturones se tensaron correctamente y todas las bolsas de aire se desplegaron perfectamente.

Los cinturones se tensaron correctamente y todas las bolsas de aire se desplegaron perfectamente. Sistema de combustible: Asegurado sin fugas.

Asegurado sin fugas. Preparación de rescate: Las luces de emergencia se activaron y las manillas de las puertas se eyectaron, lo que permite que el acceso al vehículo sea funcional.

La escena dejó claro que el Tiggo 9 está preparado para enfrentar impactos reales sin comprometer la integridad de quienes viajan dentro. Con mirar la prueba queda muy en claro que su estructura es firme y que su cabina protege, justo el mensaje que Chery quería transmitir.

“La verdadera seguridad no se trata de evadir los riesgos, sino de mantener el control aun en los momentos más impredecibles”, cita el comunicado de prensa de Chery.

La cabina del Chery Tiggo 9 resistió en toda su estructura, además, la bolsa de aire y los cinturones aplicaron su función al 100%, reforzando la seguridad para todos los ocupantes. (CHERY/CHERY)

Otros modelos como el Tiggo 7 y el Tiggo 8 tienen cinco estrellas en certificaciones de seguridad, por lo que esta consigna no se reduce a un solo modelo: es un principio que atraviesa todo el portafolio de Chery. Y lo más importante: estos mismos vehículos con los más altos estándares de calidad y seguridad son los que Chery comercializa en Costa Rica a través de Grupo Cori Car.