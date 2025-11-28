A medida que inicia oficialmente la temporada de pago del marchamo 2026, los conductores empiezan a buscar opciones que les permitan cumplir con esta obligación anual de la forma más conveniente posible. En medio de un mercado cada vez más competitivo, Scotiabank ofrece una propuesta atractiva, combinando facilidades financieras, beneficios exclusivos y la posibilidad de obtener grandes premios.

Scotiabank premia a sus clientes por el pago del marchamo

Entre las ventajas más destacadas se encuentran el envío gratis del marchamo a domicilio, el pago en cuotas con 0% interés y 0% comisión en plazos de 3, 6, 9 y 12 meses y el llamativo beneficio “Pegá el brinco”, que permite iniciar el pago de la primera cuota hasta después del tercer mes. A esto se suma la acumulación de puntos +Premios o millas LifeMiles, beneficios que hacen de Scotiabank una opción aún más atractiva para los clientes que desean realizar este trámite de forma ágil, cómoda y con valor agregado.

Pero los incentivos no terminan ahí. Quienes paguen su marchamo con Scotiabank también participan en un sorteo que incluye un BMW iX1 eléctrico 2026, además de tres premios de ₡2.500.000 y dos premios de ₡1.000.000 en gasolina por hasta un año. Estos dos últimos están disponibles exclusivamente para quienes realicen el pago durante el mes de noviembre.

Pamela Campos, Gerente Sr de Medios de Pago para Scotiabank. (Marco Acuña/Pamela Campos Scotiabank)

Cada año nos esforzamos por ofrecerle a nuestros clientes la mejor experiencia al cancelar el derecho de circulación. Para ello ponemos a su disposición personal capacitado, plataformas fáciles de usar y beneficios realmente atractivos, como el sorteo de un vehículo de lujo y muchos premios más. Nuestro objetivo es reconocer la confianza y fidelidad de nuestros clientes, y asegurar que este proceso sea siempre ágil, accesible y conveniente. — Pamela Campos, Gerente Sr. de Medios de Pago para Scotiabank.

¿Cómo se acumulan acciones para el sorteo?

El sistema de acumulación de acciones electrónicas es simple y premia especialmente a quienes optan por financiar el pago:

1 acción por cada marchamo pagado con tarjeta de crédito Scotiabank.

10 acciones por cada marchamo pagado en cuotas o convertido a Scotia Cuotas de 3, 6 o 9 meses.

50 acciones por cada marchamo pagado en cuotas o convertido a Scotia Cuotas de 12 meses.

(marchamo/marchamo)

El beneficio “Pegá el brinco”: tres meses de respiro

Uno de los diferenciales más llamativos de este año es “Pegá el brinco”, un beneficio que permite que la primera cuota del financiamiento se refleje hasta la cuarta fecha de corte posterior a la conversión del pago a Scotia Cuotas.

Por ejemplo, si la tarjeta tiene fecha de corte el 23 de noviembre y el pago del marchamo se convierte a cuotas el 25 de noviembre, la primera cuota se cargará en el corte de marzo. Este beneficio aplica únicamente para pagos realizados en Scotia Cuotas al 0% de interés desde Scotia en Línea, Scotia en Línea Empresarial, TeleScotia o mediante los Asesores de Marchamo, en los plazos de 3, 6 o 9 meses.

(JOHN DURAN/John Durán / La Nación)

Formas de pago: opciones para todos los usuarios

Scotiabank pone a disposición múltiples canales para cancelar el marchamo:

Scotia en Línea: https://www.scotiabankcr.com/

TeleScotia (8001-SCOTIA)

Sucursales del banco en todo el país

Asesores de Marchamo, quienes pueden contactarle luego de completar el formulario disponible en beneficiosenlinea.com

Esta variedad garantiza que cada cliente pueda elegir la opción que se adapte mejor a sus tiempos y necesidades.

¿Hasta cuándo aplica la promoción?

La promoción está disponible del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Como cada año, Scotiabank se propone brindar a sus clientes una experiencia ágil, accesible y confiable para el pago del derecho de circulación. Para el banco, estos beneficios son una forma de reconocer la fidelidad de sus usuarios y reafirmar su compromiso con facilitar trámites esenciales mediante plataformas intuitivas y personal capacitado.

El marchamo se puede pagar en cualquiera de las sucursales de Scotiabank. (Jose Cordero)