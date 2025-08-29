Rosabal cumple 90 años: así se ha transformado y adaptado la empresa desde 1935

Lab de Ideas con apoyo de Tienda Rosabal — Tienda Rosabal es un referente para cualquier herediano: de generación en generación, la marca se ha convertido en “casi una parte de la cédula ‘4′“, como lo mencionamos al conversar con sus líderes, Ana María Rosabal y Mariana González Rosabal, en el marco del 90 aniversario que la empresa celebra este mes de agosto.

Rosabal es la Gerente General y González la Gerente de Marca de Rosabal Corporativo; ambas, madre e hija, representan la cuarta y quinta generación de esta empresa fundada por Eladio Rosabal Cordero en 1935, en esa primera tienda ubicada en la esquina de Calle 2 y Avenida 6, en el centro de la provincia de las flores.

Tienda Rosabal La tienda fue fundada por Eladio Rosabal Cordero en 1935 y desde entonces se ubica en la esquina de Calle 2 y Avenida 6, en el centro de la provincia de las flores. (Tienda Rosabal/Tienda Rosabal)

La tienda inició como ‘Novedades Eladio Rosabal’, fundada por el reconocido jugador florense. Comenzó con venta de telas y productos importados desde España. En la década de los 40’s, cambiaron su nombre al actual ‘Tienda Rosabal’.

En esa misma década se incorporó al negocio Álvaro Rosabal, hijo de Eladio, quien junto con su esposa Alicia Oller, realizó la primera ampliación en 1956: en ella duplicaron el área de ventas y ampliaron la gama de artículos ofrecidos.

Más adelante, en 1974, se integró la tercera generación con Álvaro Rosabal Oller, quien impulsó un “crecimiento vertiginoso” que llevó la tienda de sus originales 400 metros cuadrados a 1.100 y a la suma de nuevos departamentos y servicios.

Tienda Rosabal En 1974, se integró la tercera generación de la familia con Álvaro Rosabal Oller, quien impulsó un “crecimiento vertiginoso” en la tienda. (Tienda Rosabal/Tienda Rosabal)

Para mediados de los 90’s junto a su esposa adquieren el negocio aledaño y le suman 1.500 metros más al negocio con un edificio de tres pisos nuevo, recién construido. A partir de esta fecha se va incorporando la cuarta generación.

Para 2005, la familia abre su segunda sucursal en Plaza Bratsi.

“Son muchísimos años de historia y eso es un orgullo para nosotras”, dijo Ana María Rosabal a EF. “Son muchos recuerdos, tanto familiares como de todas las personas que han pasado por aquí y eso es muy bonito, porque quienes han trabajado con nosotros forman parte de esta familia desde el primer día”.

Rosabal En 2005, la familia abrió su segunda sucursal en Plaza Bratsi. (Tienda Rosabal/Rosabal)

Familia de familias

Las líderes coincidieron en que el éxito del negocio ha estado en dos pilares: la calidad de su producto y, la conexión humana que sus colaboradores mantienen con cada cliente.

“Competimos en precio pero sin sacrificar calidad y por eso nuestro índice de cambios es menor al 1%. Además, brindamos un servicio cercano y ‘chineado’ que respeta el espacio de cada persona”, dijo Rosabal. “En el proceso de adaptación, muchas tiendas han reducido personal pero nosotros no: cuidamos tener suficiente gente para atender bien y ese es nuestro valor agregado. Buscamos que nuestro equipo se identifique plenamente con la tienda, pues este espacio es parte importante de su vida diaria. La manera en que se sienten en su trabajo impacta directamente en la atención que brindan”.

González, por su parte, señaló que en el negocio han trabajado familias enteras —abuelos, hijos y nietos—, y muchos de ellos iniciando con permisos de trabajo en temporadas navideñas. Ese vínculo, agregó su madre, es lo que más la enorgullece:

“Para mí, el mayor orgullo es sostener a las 70 familias que trabajan con nosotros y haberlo logrado hasta en tiempos difíciles como la pandemia. Además, esta es la primera vez que una mujer lidera Rosabal, lo cual ha sido un gran reto”.

Rosabal Conversamos son las líderes de la empresa, Ana María Rosabal Sequeira y Mariana González Rosabal, sobre la trayectoria y el futuro del nonagenario negocio. (Mayela López/Mayela López)

Rosabal corporativo

El año pasado Rosabal renovó su imagen completamente. El objetivo, afirman sus líderes, es conectar con las nuevas generaciones “que nos han retado a reinventarnos constantemente para seguir siendo una opción relevante y cercana”, explicó Mariana.

Para alcanzar ese objetivo, la empresa ha apostado por ampliar su oferta con productos europeos y por incursionar en las ventas al mayoreo de sus artículos propios. Además, se preparan para relanzar su tienda ‘Ann Clariss’ —dedicada a vestidos casuales y de noche— y están por abrir ‘R Home’, enfocada en artículos para el hogar.

“Así nace Rosabal Corporativo, la empresa que agrupará todas nuestras unidades de negocio: el retail, mayoreo y otras próximas por venir”, explicó González. “No se trata solo de historia, sino de trayectoria. Cada generación ha aportado algo distinto sin perder nuestra esencia”.

Actualmente, Tienda Rosabal conmemora este aniversario en sus sucursales y redes sociales; los interesados pueden ingresar en ellas para más información.

“Durante 90 años hemos sido una empresa costarricense que compite con multinacionales y que sigue firme y en pie. Queremos expandirnos fuera de la provincia y lo haremos con un formato distinto, ese en el que ya venimos trabajando”, concluyó Rosabal.

Rosabal Tienda Rosabal da empleo a más de 70 colaboradores. (Mayela López/Rosabal)