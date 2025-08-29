BRANDVOICE
Rosabal cumple 90 años: así se ha transformado y adaptado la empresa desde 1935

Conversamos con las líderes de la empresa, insigne en la provincia de Heredia, sobre la trayectoria y el futuro de Rosabal

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Tienda Rosabal — Tienda Rosabal es un referente para cualquier herediano: de generación en generación, la marca se ha convertido en “casi una parte de la cédula ‘4′“, como lo mencionamos al conversar con sus líderes, Ana María Rosabal y Mariana González Rosabal, en el marco del 90 aniversario que la empresa celebra este mes de agosto.








