Publimovil LATAM es premiado en los Premios ALOOH 2025 con tres galardones clave

Por primera vez, el Foro Alooh LATAM se realizó en Centroamérica, teniendo como sede Antigua Guatemala. En su 8ª edición, el evento reunió a los principales líderes del OOH y DOOH de la región, destacando la participación estratégica de Publimovil Latam.

La empresa no solo marcó presencia, sino que lideró conversaciones clave sobreinnovación, tecnología y sostenibilidad en medios exteriores. Max Novoa, CEO y fundador de Publimovil, subrayó la importancia de soluciones integradas y presentó oficialmente a su marca Infinity Media, marca que desde hace 8 años transforma puntos de venta con pantallas digitales de última generación en farmacias, supermercados, centros comerciales y más.

El CEO de Publimovil, Max Novoa apareció por la vía virtual para agradecer ante los premios recibidos. (PUBLIMOVIL LATAM/PUBLIMOVIL LATAM)

Durante el foro, también se lanzó Y.O.D.A. (Your Outdoor Digital Assistant), la primera plataforma colaborativa para empresas OOH, enfocada en eficiencia, data y conectividad global.

Publimovil fue galardonada con tres premios Alooh 2025 en las categorías: Creatividad en OOH, Creatividad en DOOH y Sostenibilidad, gracias a su proyecto Living Broccoli, que reutiliza materiales publicitarios en productos funcionales.

Con estas acciones, Publimovil reafirma su liderazgo regional e impulsa un ecosistema publicitario más conectado, eficiente y sustentable.