Propiedades con hasta 65% de descuento y financiamiento al 100% en el Banco Popular

Si su sueño es adquirir una casa o terreno, o bien, si es inversionista, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal le ofrece una oportunidad inmejorable a través del Catálogo de Propiedades disponible en el app BP Venta de Bienes.

La posibilidad de que pueda adquirir ese bien puede estar más cerca de lo que usted piensa. El catálogo incluye casas, lotes, fincas y locales comerciales en las siete provincias del país, con descuentos que pueden llegar hasta un 65% en bienes seleccionados.

Para agosto, hay disponibles 138 propiedades, de las cuales 77 son casas, lo que abre un abanico de opciones para todo tipo de comprador. El Banco Popular ofrece financiamiento del 100% sin prima, sin cobro de gastos administrativos ni comisiones.

Cristian Vega, jefe del Área BP Hipotecas.

“Cualquier persona mayor de edad puede optar por estos bienes: asalariados, trabajadores independientes, pensionados o inversionistas. Con nuestras condiciones, es posible encontrar opciones reales para comprar una casa o lote, y más allá de eso, aumentar la capacidad de pago y evitar la presión de cuotas muy altas”, explicó Cristian Vega, jefe del Área BP Hipotecas.

Los plazos de financiamiento van hasta 360 meses, con tasas competitivas en colones y dólares. A modo de referencia, la tasa básica pasiva del último año ha permitido que las personas paguen aproximadamente ₡6,000 por cada millón financiado, lo que en muchos casos equivale a la mitad del alquiler que pagan actualmente.

“La tasa básica pasiva se ha mantenido muy estable a través del tiempo, lo que permite que las personas tengan la opción de pagar una cuota muy por debajo de la de un crédito regular”, agregó Vega.

BANCO POPULAR (BANCO POPULAR/BANCO POPULAR)

¿Cómo adquirir una propiedad?

Para convertirse en dueño de alguno de estos bienes, el Banco Popular ofrece tres modalidades:

Concurso : A partir de la publicación del cartel de propiedades, el Banco recibe ofertas a través del Formulario de Oferta y Compra de Propiedades disponible en bancopopular.fi.cr. La información puede enviarse al correo recepcionofertasbienesadjudicados@bp.fi.cr o entregarse en sobre cerrado en la agencia más cercana, máximo dos días antes del cierre del concurso.

: A partir de la publicación del cartel de propiedades, el Banco recibe ofertas a través del Formulario de Oferta y Compra de Propiedades disponible en bancopopular.fi.cr. La información puede enviarse al correo recepcionofertasbienesadjudicados@bp.fi.cr o entregarse en sobre cerrado en la agencia más cercana, máximo dos días antes del cierre del concurso. Venta directa : Después de este periodo, las propiedades disponibles pueden adquirirse por venta directa, bajo el principio de primero en llegar, primero en derecho.

: Después de este periodo, las propiedades disponibles pueden adquirirse por venta directa, bajo el principio de primero en llegar, primero en derecho. Subasta virtual: Las propiedades que se mantengan disponibles podrán adquirirse en la Subasta Virtual de Venta de Propiedades, que se realiza el último viernes de cada mes, con descuentos adicionales en varios bienes.

BANCO POPULAR El catálogo está disponible en el app BP Venta Bienes.

Para más información, el Banco Popular pone a disposición el correo ventadebienes@bp.fi.cr, los números 8502-2020 y 2202-2020 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m.) o en todas sus oficinas comerciales a nivel nacional.