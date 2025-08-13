BRANDVOICE
contenido patrocinado

Propiedades con hasta 65% de descuento y financiamiento al 100% en el Banco Popular

El catálogo incluye 138 propiedades en todo el país, con opciones sin prima, sin comisiones y plazos de hasta 360 meses.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Banco Popular

BradVoice







Banco PopularBienes RaícesVentaFinanciamientoNPL
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.