BRANDVOICE
contenido patrocinado

Pata Negra Ribera del Duero: El alma de la tierra que inspira la mesa

Una marca capaz de expresar la grandeza de la denominación a través de vinos que combinan potencia, estructura y seducción en cada sorbo

Por Unión Europea

Presentado por: Unión Europea

BradVoice







Pata NegraNDSCVinosRibera del Duerogastronomíamaridajesvino tinto