Pata Negra Apasionado: el alma ardiente de Jumilla

En el sureste de España, una tierra de sol, piedra y viñas da vida a un vino que hace honor a su nombre. Pata Negra Apasionado nace en Jumilla, una región donde la intensidad del paisaje se transforma en el carácter inconfundible de cada copa.

La fuerza del origen

La Denominación de Origen Protegida Jumilla se extiende entre Murcia y Albacete, a unos setecientos metros de altitud. Su paisaje, dominado por colinas secas y suelos calizos, se caracteriza por un clima extremo con veranos intensos, inviernos fríos y escasas lluvias. Es en ese entorno exigente donde la vid aprende a resistir y a concentrar lo mejor de sí misma.

La Monastrell, variedad tinta de piel gruesa y alma noble, domina los viñedos de la zona y da forma al estilo inconfundible de los vinos jumillanos: intensos, frutales y con un sello profundamente mediterráneo.

De esta tierra árida y generosa nace Pata Negra Apasionado, un vino que encarna la pasión, la fuerza y la autenticidad del lugar. Elaborado con uvas seleccionadas, ofrece aromas de fruta negra madura, especias y ligeros toques tostados. En boca es envolvente y sedoso, con taninos firmes y un final largo que transmite elegancia y calidez.

Pasión servida en la mesa

Más que un vino, Pata Negra Apasionado es una experiencia gastronómica. Su estructura equilibrada lo convierte en un compañero ideal de la cocina mediterránea y de los sabores locales. Acompaña a la perfección carnes asadas, guisos de cordero, costillas glaseadas o una paella de conejo, pero también armoniza con chifrijos, lomito a la parrilla o quesos curados costarricenses.

Servido a una temperatura entre dieciséis y dieciocho grados, despliega su máximo potencial aromático y su textura aterciopelada. Es un vino que invita a compartir, a disfrutar sin prisa y a convertir la mesa en un espacio de encuentro.

El sello de Pata Negra

Con una filosofía que busca acercar el vino de calidad a todos los públicos, Pata Negra ha logrado democratizar el acceso a grandes denominaciones españolas como Rioja, Ribera del Duero y Jumilla. En su versión Apasionado, la marca rinde homenaje a la pasión mediterránea, con vinos que combinan autenticidad, fuerza y equilibrio. Cada botella es un tributo a la tierra, al sol y al esfuerzo de quienes la cultivan. Pata Negra Apasionado no solo se bebe, se siente. Es una invitación a disfrutar del vino con emoción, a celebrar la vida en torno a la mesa y a brindar por las pasiones que nos mueven.

Disponible en los principales supermercados del país.

Importado y distribuido en Costa Rica por Grupo Pampa.