Parque Tempisque construye comunidad para quienes quieren hacer hogar en Guanacaste

La brisa mueve con fuerza las hojas de los árboles y el sol de Guanacaste ilumina un día ideal para relajarse y pensar en echar raíces en una zona privilegiada por su riqueza natural y su sentido de comunidad.

En el cantón de Carrillo, en el distrito de Palmira, se desarrolla Parque Tempisque: un proyecto de desarrollo de uso mixto que comenzó a trabajarse hace tres años con una visión distinta sobre cómo convivir en esta región de Costa Rica.

Las áreas deportivas y recreativas de Parque Tempisque están abiertas al público y forman parte de su propuesta de barrio integrado. (MARVIN CARAVACA/Marvin Caravaca)

Ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, el desarrollo se extiende sobre 340 hectáreas y proyecta albergar a 3.000 residentes, con un plan maestro que contempla su culminación total en 2032. Actualmente genera 350 empleos directos, consolidándose también como un dinamizador económico en el cantón de Carrillo.

Desde su concepción, Parque Tempisque planteó dos ejes centrales: accesibilidad e integración. Vivir aquí es una posibilidad para los costarricenses y para extranjeros que ven Guanacaste como su lugar ideal rodeado de una comunidad activa.

Rodrigo Arrea, director general de Parque Tempisque. (MARVIN CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Parque Tempisque es un proyecto impulsado por un propósito más que por un negocio. Queremos hacer un barrio, un pueblo integrado con la comunidad y sostenible en todos los sentidos, especialmente en lo social. Hoy estamos cada vez más conectados por la tecnología, pero también más aislados unos de otros”, explica Rodrigo Arrea, director general del desarrollo.

El plan maestro articula áreas residenciales con espacios públicos abiertos, fomentando la vida comunitaria sin afectar la tranquilidad ni la privacidad de los residentes.

Los visitantes pueden consumir productos frescos, visitar el café o hacer uso de las amenidades sin costo: canchita de fútbol sintética, amplias áreas de césped natural, cancha de baloncesto 3x3, área de calistenia, surfskate park, volleyball, hasta participar en talleres de artesanía y otras actividades que se realizan habitualmente en el complejo.

PARQUE TEMPISQUE (PARQUE TEMPISQUE/PARQUE TEMPISQUE)

Parque Tempisque también cuenta con espacios recreativos que se disfrutan bajo la sombra de los árboles de mango, ceibas, robles sabana y muchos más que forman parte del paisaje guanacasteco.

“Este es un espacio abierto al público para construir con la comunidad. No estamos creando simplemente casas, estamos construyendo barrio. Nosotros definimos la palabra ‘pura vida’ como comunidad, alegría y propósito. Esa es la razón de ser de Parque Tempisque”, agrega Arrea.

El espacio para baloncesto fomenta la convivencia y las actividades deportivas abiertas a la comunidad. (PARQUE TEMPISQUE/PARQUE TEMPISQUE)

Otro de los aspectos que Parque Tempisque cuida con especial atención es la convivencia sostenible con el entorno natural. El desarrollo ha impulsado el paisajismo con árboles autóctonos y trabaja en un proyecto de regeneración de nueve hectáreas que conectarán el río Tempisque con el río Las Palmas, con el objetivo de crear un paseo sociobiológico que favorezca la fauna y fortalezca el equilibrio ecológico de la zona.

Además de la infraestructura, el equipo impulsa actividades comunitarias como noches de baloncesto y encuentros para distintos grupos etarios, reforzando la idea de que este es un espacio vivo.

Las áreas verdes son aprovechadas por la comunidad para hacer actividades como yoga u otras. (PARQUE TEMPISQUE/PARQUE TEMPISQUE)

Seis barrios diferentes

El plan contempla seis barrios que avanzan por fases y ofrecen una amplia diversidad de tipologías.

En el Barrio Los Parques, por ejemplo, se desarrollan townhouses entre 146 m² y 161 m², casas unifamiliares de 213 m² y apartamentos que van desde estudios de 50 m² hasta penthouses de 213 m².

Las townhouses combinan diseño contemporáneo y funcionalidad dentro de un entorno abierto y comunitario. (PARQUE TEMPISQUE/PARQUE TEMPISQUE)

En términos de inversión, los apartamentos tipo estudio parten desde $135.000, las unidades de un dormitorio rondan los $195.000 y las de dos dormitorios inician en $245.000. Las townhouses oscilan entre $320.000 y $360.000, mientras que las casas unifamiliares estándar alcanzan los $490.000. Las opciones premium, como flats y penthouses, se ubican en rangos entre $435.000 y $499.000.

En el Barrio La Pampa, la propuesta evoluciona hacia lotes más amplios que van desde 500 m² hasta 1.100 m², con construcciones que alcanzan los 345 m², pensadas para quienes buscan mayor amplitud sin desvincularse del entorno comunitario.

La vista aérea permite dimensionar la escala del desarrollo.

Para costarricenses

En una provincia donde abundan desarrollos enfocados en capital extranjero, Parque Tempisque pone el foco en el comprador local.

“En Guanacaste hay grandes proyectos que atraen capital extranjero y dinamizan la economía, pero muchas veces quedan en segundo plano las necesidades de los profesionales y trabajadores que llaman a esta provincia su hogar. Nosotros buscamos vecinos y residentes para construir comunidad”, señala Arrea.

Las primeras entregas de las residencias están previstas para junio de este año.

El Centro concentra comercios, espacios de trabajo y servicios, consolidando la vida diaria dentro del mismo entorno. (PARQUE TEMPISQUE/PARQUE TEMPISQUE)

En el corazón del proyecto se ubica el Centro, donde operan el Café Mariposa, El Mercadito Mariposa, Grupo Dental Gil, Roots Music Center, Little Tropics y Sinergia. además de espacios de coworking, aulas y locales para emprendedores. La intención es que la vida diaria: trabajar, estudiar, comprar y compartir suceda dentro del mismo entorno.

“Queremos que la gente venga, nos conozca, nos diga qué piensa del proyecto, qué podemos hacer diferente y que se una a nuestra comunidad de una u otra manera”, concluye Arrea.

Ubicado en el Centro del proyecto, Café Mariposa forma parte de la oferta comercial que dinamiza la vida cotidiana en Parque Tempisque.

La invitación está abierta: recorrer sus espacios, conocer su propuesta y formar parte de un barrio que busca construirse junto a quienes lo habitan. Para más información sobre tipologías, precios y avances del proyecto, puede visitar https://www.parquetempisque.com/.