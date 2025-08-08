New Chery Tiggo 8 PRO Champion: Lujo para 7 Pasajeros desde $29,990

El New Chery Tiggo 8 PRO Champion ya está disponible en Costa Rica y llega para redefinir lo que un SUV familiar de lujo puede ofrecer. Con un motor turbo eficiente, un interior equipado con tecnología de alta gama, seguridad de nivel internacional y un precio increíble desde $29,990, este modelo se posiciona como la nueva referencia del segmento.

Debajo del capó, el New Tiggo 8 PRO Champion cuenta con un motor 1.5 litros turbo, capaz de ofrecer un desempeño ágil y eficiente tanto en ciudad como en carretera. Su transmisión automática de 6 velocidades tipo DCT asegura cambios suaves y una respuesta inmediata, brindando una experiencia de manejo dinámica y cómoda en todo momento.

En seguridad, el New Tiggo 8 PRO Champion cumple con los más altos estándares internacionales, respaldado por una calificación de 5 estrellas en pruebas de impacto. Incorpora 6 bolsas de aire (frontales, laterales y de cortina extralargas), cámara de retroceso, sensores traseros, control crucero y el sistema AUTOHOLD, que evita que el vehículo retroceda en pendientes al soltar el freno. Todo esto sobre una estructura diseñada para absorber impactos de forma eficiente, protegiendo lo más valioso: tu familia.

El interior ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia de confort superior. Entre sus características más destacadas se encuentran los asientos en cuero premium, el volante de cuero multifunción, una pantalla táctil flotante de 10.25 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, y un tablero digital de 7 pulgadas que permite una visualización clara y moderna de toda la información del vehículo. El sistema de aire acondicionado digital táctil de 8 pulgadas, junto con su filtro purificador N95, asegura un ambiente interior limpio y saludable.

Además, cuenta con detalles de conveniencia como entrada sin llave (keyless entry), encendido remoto a distancia y una elegante luz ambiental multicolor que puede personalizarse según el estado de ánimo o el momento. La tercera fila de asientos es plegable de forma manual y completamente plana, brindando versatilidad total para el transporte de pasajeros o carga según se necesite.

Y para quienes buscan respaldo a largo plazo, Chery ofrece una de las coberturas más sólidas del mercado: 5 años o 150,000 km de garantía general, y una impresionante garantía de motor de 10 años o 1 millón de kilómetros. Este compromiso refuerza la confianza en la ingeniería y durabilidad del vehículo.

Con el New Tiggo 8 PRO Champion Chery demuestra que el lujo, la tecnología y la seguridad no tienen por qué estar fuera del alcance de las familias modernas. Este SUV combina todo lo que importa en un solo vehículo: potencia, tecnología, protección, diseño y funcionalidad, todo desde $29,990.

Para más información o para recibir atención personalizada por parte de un asesor, puede ingresar a www.cherycr.com/contactanos o visitar cualquiera de nuestras nueve sucursales Chery en el país, ubicadas en La Uruca, Curridabat, Heredia, Lindora, Sabana, Cartago, City Mall, Liberia y San Carlos.

El SUV que esperabas ya está aquí. Se llama New Tiggo 8 PRO Champion.