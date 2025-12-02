Sonrisas, ilusión y mucha alegría marcaron la noche en que San José dio oficialmente la bienvenida a la Navidad 2025 con la tradicional iluminación del Museo de los Niños, que este año sumó un hecho histórico: por primera vez el espectáculo se realizó en coordinación con el Banco Nacional, convirtiendo dos de los edificios más icónicos de la capital en un solo escenario de celebración.

Museo de los Niños y Banco Nacional iluminan juntos la Navidad 2025

En las afueras del Museo de los Niños rondaba una atmósfera mágica. Familias se acercaron desde horas tempranas del domingo a la espera de ver cómo el “Castillo de los Sueños” se iluminaba y, con ello, se marcaba el inicio de una época llena de felicidad, no solo para los presentes, sino también para los hogares costarricenses.

The BeaGirls, una banda conformada por mujeres animó al público con reconocidas canciones de artistas internacionales.

Esta iluminación tuvo tintes diferentes: fueron dos edificios representativos de San José los que se vistieron de gala para dar la bienvenida a la Navidad, esto debido a que el Banco Nacional se unió al Museo de los Niños para proyectar una cuenta regresiva que elevó la emoción del público hasta estallar en aplausos cuando el conteo llegó a cero.

“Para el Banco Nacional es un motivo de orgullo y de mucha felicidad estar hoy en una actividad tan importante para Costa Rica y que marca el inicio de la Navidad, como es la iluminación de la fachada del Museo de los Niños”, explicó Manuel Avendaño, director de Comunicación del Banco Nacional.

Previo al encendido, La Fábrica de Ilusiones aumentó la expectativa con bailes alusivos a la Navidad y la presencia de los queridos personajes Museíto y Museíta, lo que provocó gritos de júbilo entre niños y niñas que disfrutaron al verlos de cerca.

El espectáculo continuó con una puesta en escena sobre la misión de ayudar a “Colacho” a llevar una feliz Navidad a los niños. Bailarines, efectos visuales y una narrativa llena de color cautivaron a grandes y pequeños, quienes siguieron atentos la historia para recuperar la esperada carta.

El show se lució con coreografías, efectos y una iluminación espectacular de principio a fin.

Para que toda esta experiencia fuera posible, hubo una amplia coordinación entre ambas instituciones, que quedó enmarcada en el momento culminante cuando la cuenta regresiva llegó a cero: el Museo de los Niños se iluminó y el edificio del Banco Nacional se convirtió visualmente en un árbol de Navidad, provocando una ovación del público presente.

“Al tener dos edificios tan históricos frente a frente, decidimos unirlos en un solo espectáculo. Nuestro inmueble se convirtió en el árbol de Navidad más grande de Costa Rica, regalándole a los costarricenses algo diferente, disruptivo y al estilo del BN”, apuntó Avendaño.

Con un gran juego de pólvora, el Museo de los Niños se iluminó cuando la cuenta llegó a cero.

Para el Banco Nacional, estas actividades abiertas a la comunidad forman parte de la vocación social que los caracteriza, motivo por el cual decidieron ser parte de una celebración que busca llevar alegría y unión a las familias en estas fechas.

“No somos solo un banco: somos una institución que ha visto pasar generaciones y que busca siempre estar donde están las familias costarricenses, compartiendo actividades que nos unen como tradición”, añadió el vocero.

El icónico edificio del Banco Nacional se vistió de gala para celebrar la Navidad con todos los costarricenses.

En el marco de su 111 aniversario, el Banco Nacional reafirmó su esencia de mantenerse cercano a los costarricenses y, previo a la llegada de la Navidad y el cierre del 2025, envió un mensaje de optimismo a toda la ciudadanía.

“Que disfruten de estas fiestas en unión y que el próximo año venga lleno de salud, éxito y cosas buenas, porque cuando las familias crecen, Costa Rica crece y nosotros crecemos juntos”, concluyó Avendaño.