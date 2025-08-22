BRANDVOICE
contenido patrocinado

Montecrédito le ofrecerá las mejores soluciones financieras en la Expo Salud 2025

La empresa de Grupo Montecristo brindará opciones de financiamiento en salud para facilitar el acceso a procedimientos médicos en el Hospital Metropolitano o cualquier otro centro de atención médico del Grupo Montecristo.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Grupo Montecristo








Grupo MontecristoExpo Salud 2025MontecréditoMND
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.