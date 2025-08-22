Montecrédito le ofrecerá las mejores soluciones financieras en la Expo Salud 2025

Montecrédito, empresa de Grupo Montecristo, anunció la Expo Salud 2025, un espacio pensado para acercar soluciones financieras inmediatas a todas aquellas personas que requieran cubrir gastos relacionados con su salud y bienestar.

El evento se llevará a cabo del 1 al 5 de setiembre, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en las sedes de Hospital Metropolitano ubicadas en San José y Lindora, así como en la Clínica Santa Catalina en Desamparados.

Durante la Expo, Montecrédito ofrecerá la posibilidad de acceder a créditos al instante desde los ₡600.000, diseñados para atender cualquier necesidad médica, incluyendo cirugías, tratamientos, estética, exámenes médicos o procedimientos especializados, además de emergencias de salud.

Los interesados deberán tener la cédula de identidad o pasaporte al día y contar con la cotización del hospital, clínica o profesional médico, así como los honorarios médicos.

“En Montecrédito entendemos que la salud no puede esperar. Por eso ponemos a disposición de los y las costarricenses opciones de financiamiento rápidas y accesibles, para que puedan atender cualquier situación médica con tranquilidad y confianza”, destacó Rigoberto Peñaranda, Gerente General de Montecrédito.

Rigoberto Peñaranda, Gerente General de Montecrédito.

La Expo Salud Montecrédito 2025 refuerza el compromiso de la empresa con el bienestar de las familias, ofreciendo una alternativa financiera segura y ágil en alianza con centros de salud reconocidos por su excelencia.

Para más información puede comunicarse al WhatsApp: 6328-7050.