Montecrédito le ofrecerá las mejores soluciones financieras en la Expo Salud 2025

Presentado por: Grupo Montecristo
Montecrédito, empresa de Grupo Montecristo, anunció la Expo Salud 2025, un espacio pensado para acercar soluciones financieras inmediatas a todas aquellas personas que requieran cubrir gastos relacionados con su salud y bienestar.
El evento se llevará a cabo del 1 al 5 de setiembre, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en las sedes de Hospital Metropolitano ubicadas en San José y Lindora, así como en la Clínica Santa Catalina en Desamparados.
Durante la Expo, Montecrédito ofrecerá la posibilidad de acceder a créditos al instante desde los ₡600.000, diseñados para atender cualquier necesidad médica, incluyendo cirugías, tratamientos, estética, exámenes médicos o procedimientos especializados, además de emergencias de salud.
Los interesados deberán tener la cédula de identidad o pasaporte al día y contar con la cotización del hospital, clínica o profesional médico, así como los honorarios médicos.
“En Montecrédito entendemos que la salud no puede esperar. Por eso ponemos a disposición de los y las costarricenses opciones de financiamiento rápidas y accesibles, para que puedan atender cualquier situación médica con tranquilidad y confianza”, destacó Rigoberto Peñaranda, Gerente General de Montecrédito.
La Expo Salud Montecrédito 2025 refuerza el compromiso de la empresa con el bienestar de las familias, ofreciendo una alternativa financiera segura y ágil en alianza con centros de salud reconocidos por su excelencia.
Para más información puede comunicarse al WhatsApp: 6328-7050.
