Monifai lanza el Crédito Revolvente, una solución pensada para las pymes

En los últimos meses del año, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan el reto de aumentar su producción, comprar insumos o reforzar inventarios para aprovechar la temporada alta. Sin embargo, estos meses también pueden convertirse en un desafío financiero si no se cuenta con acceso a créditos flexibles y seguros.

Con esto en mente, Monifai, fintech especializada en el otorgamiento de facilidades crediticias, lanzó el Crédito Revolvente para pymes, un producto diseñado para ofrecer liquidez inmediata y reutilizable, de forma segura, digital y sin trámites complicados.

Este nuevo modelo permite a las empresas usar, pagar y volver a usar su línea de crédito sin tener que solicitar un nuevo préstamo cada vez. El monto aprobado se mantiene disponible y puede destinarse a capital de trabajo, pago a proveedores, compra de inventario o gastos operativos.

Patrick Zarzar, CEO de Monifai

“Sabemos que el cierre de año es una etapa crucial para las pymes. Muchas necesitan invertir para crecer, pero no quieren comprometer su flujo de caja con deudas innecesarias. El crédito revolvente de Monifai ofrece esa libertad: solo se paga por lo que se utiliza, con procesos simples y 100% digitales”, explicó Patrick Zarzar, CEO de Monifai.

El crédito revolvente tiene un monto máximo de ₡9.000.000, y su trámite es ágil, sin cobros por formalización, sin comisiones por desembolso y sin penalizaciones por pago anticipado.

A diferencia de los préstamos tradicionales, este tipo de crédito permite a los negocios mantener la liquidez sin endeudarse de más, ya que pueden retirar solo el monto necesario y volver a disponer de él una vez que lo cancelen.

“En Monifai queremos ser un aliado estratégico para los pequeños negocios que impulsan la economía costarricense. Este producto está pensado para acompañarlos en sus momentos de mayor movimiento, brindándoles confianza, control y flexibilidad”, añadió Zarzar.

Monifai continúa ampliando su portafolio de soluciones financieras digitales para apoyar la inclusión financiera y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas del país, con procesos 100 % en línea y atención personalizada a través de su plataforma y canales digitales.