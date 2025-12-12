McDonald’s celebra 55 años en Costa Rica con una mirada al desarrollo, la innovación y el impacto social

McDonald’s cumple 55 años en Costa Rica y celebra no solo su permanencia, sino su evolución junto al país. Desde que abrió sus puertas en 1970, convirtiéndose en el primer restaurante de McDonald’s fuera de Norteamérica, la marca ha construido una relación cercana con clientes, proveedores y colaboradores, y ha logrado consolidarse como uno de los principales empleadores juveniles del territorio nacional.

A lo largo de más de cinco décadas, la compañía ha destinado esfuerzos significativos a ampliar su presencia, modernizar sus servicios, apoyar a las comunidades y fortalecer encadenamientos con negocios locales. Este aniversario llega acompañado de una gira navideña, nuevas ofertas digitales y un repaso por los hitos que han marcado su historia.

El McDonald's en el centro de San José fue el primer restaurante de esta cadena fuera de Norteamérica en 1970. (MCDONALD'S/MCDONALD'S)

“Cumplir 55 años en Costa Rica nos llena de orgullo, pero sobre todo de agradecimiento. Agradecimiento con nuestros clientes, quienes nos han privilegiado con su preferencia por más de cinco décadas y nos han permitido ser parte de recuerdos y momentos importantes de distintas generaciones; con nuestros colaboradores, quienes han construido nuestro legado y han hecho posible nuestra evolución; y con nuestros proveedores, que comparten nuestra pasión por la calidad y permiten que podamos ofrecer cada día nuestro menú. Este aniversario es un reconocimiento a ese apoyo y un compromiso renovado con Costa Rica”. — Marianela Ureña, Gerente de Comunicación Corporativa de Arcos Dorados Costa Rica.

McDonald's sigue posicionándose como uno de los referentes en la industria costarricense brindando servicio para sus clientes y desarrollo para sus colaboradores. (MCDONALD'S/MCDONALD'S)

Innovación que nació en Costa Rica

El mercado costarricense ha sido históricamente un punto de prueba y lanzamiento para innovaciones importantes dentro de Arcos Dorados, la mayor franquicia independiente de McDonald’s en el mundo.

Desde este país surgieron hitos como:

El primer McCafé de Centroamérica.

La oferta de café carbono neutro certificado por Rainforest Alliance de la mano con Coopedota.

El abastecimiento pionero de huevos de gallina libres de jaula.

La adopción temprana de kioscos digitales y plataformas como Pedí y Retirá.

Tercer país en lanzar el Programa de Lealtad MiMcDonald’s, con recompensas y novedades exclusivas.

“Gracias a estos aprendizajes, hoy contamos con una operación más fuerte, resiliente y preparada para el futuro. Y, sobre todo, hemos reafirmado nuestro compromiso de seguir creciendo junto al país, con una visión clara y una gran capacidad de adaptación a los cambios que vengan”, añadió Ureña.

Marianela Ureña, Gerente de Comunicación Corporativa de Arcos Dorados Costa Rica. (McDonalds/McDonalds)

Motor del empleo juvenil

Uno de los pilares del impacto social de McDonald’s ha sido su aporte al empleo formal juvenil. La compañía es reconocida como una de las principales puertas de entrada al mercado laboral formal en Costa Rica.

Más de 90.000 personas han formado parte de la compañía, para muchas de ellas, siendo su primer empleo formal.

Actualmente, la empresa:

Genera más de 2.500 empleos directos.

Mantiene una proporción del 31% de colaboradores que ingresan para su primer empleo.

Registra que el 85% de sus gerentes iniciaron como colaboradores regulares.

Ofrece horarios flexibles y formación interna constante.

“Históricamente, McDonald’s ha sido una de las principales plataformas de empleo formal juvenil en el país. Más de 90.000 personas han formado parte de la compañía, para muchas de ellas siendo su primer empleo”, explicó la vocera.

McDonald's cuenta con 79 restaurantes a lo largo y ancho del país. Sus más recientes aperturas fueron en Grecia, San Joaquín y en Santa Ana sobre la ruta 27. (MCDONALD'S/MCDONALD'S)

Inclusión y equidad como políticas permanentes

Otro aspecto relevante de la operación ha sido la promoción de políticas de inclusión social y equidad de género. La compañía cuenta con un 50% de mujeres en su fuerza laboral y con cerca de 50 personas con discapacidad integradas en distintos roles.

Esto ha sido posible gracias a alianzas con organizaciones especializadas, como la Fundación Yo Puedo ¿Y Vos?, así como mediante ajustes razonables y programas internos de capacitación.

Aproximadamente 50 personas con discapacidad forman parte de la fuerza de trabajo de McDonald's en Costa Rica. (MCDONALD'S/MCDONALD'S)

Alianzas productivas que impulsan al país

La operación de McDonald’s en Costa Rica también ha generado un amplio encadenamiento productivo. Más del 50% de sus compras provienen de proveedores locales, quienes han logrado crecer, certificarse y expandirse a otros mercados gracias a la relación con la marca.

Entre ellos destacan Panifresh, Dos Pinos, Coopedota, Vegetales Fresquita, Impresora Delta, Pipasa-Cargill, Alimentos Turrialba, Empacadora Agrícola La Trinidad, Montecillos, Griffith Foods Costa Rica, Demasa, INOLASA, Smurfit Westrock, Bolem, Cemusa y Femsa Costa Rica, entre otros.

Este trabajo conjunto con la industria local ha permitido que desde Costa Rica se lideren innovaciones pioneras en la región como el diseño especial de empaque de desayunos.

MCDONALD'S BRANDVOICE El encadenamiento con productores locales es uno de los ejes de McDonald's en Costa Rica, por ejemplo en la confección de productos para uso cotidiano en los restaurantes. (MCDONALD'S/MCDONALD'S)

Tecnología que transforma la experiencia

La apuesta digital de McDonald’s ha cambiado profundamente la manera en que los clientes ordenan y reciben sus productos. Los kioscos de autogestión, la app móvil con 2.5 millones de descargas, Pedí y Retirá y los sistemas de personalización automatizada forman parte de una transformación permanente.

“La tecnología ha sido un habilitador clave para brindar experiencias más rápidas, personalizadas y convenientes. La digitalización interna y la app han permitido simplificar procesos y ofrecer múltiples formas de ordenar y recibir los productos”, explicó Ureña.

El programa de lealtad también seguirá evolucionando: “El siguiente paso será ofrecer experiencias exclusivas que premien la fidelidad de nuestros clientes más allá de sus productos favoritos”, adelantó.

Compromiso social que trasciende

La compañía mantiene activos varios programas de impacto comunitario, por ejemplo, su jornada solidaria más importante: Gran Día, la cual desde el 2005 ha recaudado ₡2.346 millones que se distribuyeron en dos organizaciones: Aldeas Infantiles SOS y su programa YouthCan! que ha recibido ₡675 millones y la Fundación infantil Ronald McDonald, que ha sido sostenida con ₡1.671 millones para recibir a familias de zonas alejadas cuyos hijos reciben atención médica en el Hospital Nacional de Niños.

“Más que cifras, el impacto es humano: familias acompañadas, jóvenes con oportunidades y comunidades fortalecidas”, subrayó Ureña durante la entrevista.

McDonald's Brandvoice La Casa Ronald McDonald brinda ayuda a familias de zonas alejadas que asisten al Hospital de Niños para la atención médica de sus hijos. (Mcdonald's/MCDONALD'S)

Estrategia para un futuro sostenible

La operación se rige por la estrategia “Receta del Futuro”, un plan de sostenibilidad basado en seis pilares: Empleo Joven, Cambio Climático, Economía Circular, Abastecimiento Sustentable, Familia y Bienestar, y Diversidad e Inclusión.

Entre los avances destacan:

Paneles solares y sistemas de ahorro energético.

Recuperación de materiales como cartón, Tetra Pak y aceite vegetal.

13 restaurantes con Bandera Azul Ecológica y 18 más en proceso.

Compras locales superiores al 50%.

Café carbono neutro y huevos de gallina libres de jaula.

Primeros en ofrecer café carbono neutro con certificación Rainforest Alliance.

Los esfuerzos en sostenibilidad no se detienen, ahora cinco restaurantes cuentan con paneles solares para disminuir su consumo energético. (MCDONALD'S/MCDONALD'S)

Celebraciones con las comunidades

Como parte del aniversario, la marca realizará el 21 de diciembre una Gira Navideña por seis restaurantes del país, con música, cuentacuentos, actividades familiares, descuentos y sorpresas especiales. Las visitas incluyen Grecia Alajuela, Roble Alajuela, Ruta 27, San Joaquín, Clínica Desamparados y Plaza del Sol.

“Queremos celebrar este aniversario compartiendo con las familias costarricenses”, concluyó Ureña al anunciar la actividad.