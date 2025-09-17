BRANDVOICE
Mazola impulsa campaña para acompañar a mujeres en su lucha contra el cáncer de mama

La iniciativa estará vigente durante septiembre y octubre en Costa Rica y destinará un porcentaje de las ventas de productos Mazola con sello rosa a FUNDESO, fundación que brinda detección temprana, rehabilitación, apoyo emocional y hospedaje gratuito a pacientes.

