Mazola impulsa campaña para acompañar a mujeres en su lucha contra el cáncer de mama

Una nueva forma de apoyar a las mujeres que padecen cáncer de mama se suma en Costa Rica gracias a la campaña “Un Mes para Creer”, de Mazola, con la que todas las personas podrán aportar a una noble causa con solo comprar productos de esta marca.

La iniciativa comenzó en septiembre y se extenderá durante octubre. Su objetivo es destinar un porcentaje de las ganancias por la venta de productos Mazola con distinción rosa a la Fundación Nacional de Solidaridad Contra el Cáncer de Mama (FUNDESO).

Integrantes de la fundación FUNDESO agradecieron por el objetivo tan generoso de la campaña "Un Mes para Creer". (Lilly Arce/Lilly Arce)

Participar es sencillo: basta con elegir las presentaciones de Mazola que llevan el sello rosa, disponibles en supermercados, tiendas de conveniencia y otros puntos de venta en todo el país.

Campaña Mazola Víctor Castro destacó que cada compra de productos Mazola con sello rosa puede convertirse en una oportunidad de cambiar y salvar vidas.

“Nuestras marcas comerciales tienen un impacto positivo y sabemos que pueden ser agentes de cambio. Con esta campaña invitamos a consumidores, clientes y a la población en general a comprar nuestros productos para cambiar vidas, incluso salvarlas, apoyando a mujeres que hoy luchan contra el cáncer”, comentó Víctor Castro, gerente de sostenibilidad de Dinant.

En el sitio web mazolaca.com podrá encontrar más información sobre la campaña que estará en vigencia entre setiembre y octubre.

“Esto va a ayudar a más mujeres que están pasando por esta enfermedad, a ser esa mano amiga. Para mí FUNDESO no solo fue un apoyo personal, sino también la oportunidad de reintegrarme a la sociedad y ahora servir en detección temprana y acompañamiento. Esto nos llena de esperanza; creemos en lo que hacemos y vamos a salir adelante”, expresó Marta Kinderson, presidenta de FUNDESO.

Marta Kinderson, presidenta de FUNDESO.

Uno de los testimonios que reflejan el impacto de FUNDESO es el de Nelly Ortiz, quien utilizó el albergue de la fundación para poder asistir a sus tratamientos.

“Quedé muy agradecida de que muchas empresas se sumen a esta causa, porque somos muchas las que lo necesitamos. En el cáncer la salud mental es muy importante y ellos, en todo este tiempo, estuvieron excelentes”, compartió.

Nelly Ortiz es sobreviviente de cáncer y una de las rostros humanos de esta campaña.

Con esta campaña, Mazola no solo viste de rosa sus productos, también se convierte en un aliado para que más mujeres reciban acompañamiento en una de las luchas más duras de sus vidas. Cada compra es un gesto de solidaridad que contribuye a mantener viva la esperanza y el apoyo que FUNDESO brinda desde hace más de cuatro décadas.

Quienes deseen conocer más sobre la iniciativa pueden ingresar a https://mazolaca.com/mazola-rosa-2025/.