Costa Rica suma una nueva experiencia alrededor del vino con la llegada de Villa Torrigiani, bodega italiana importada directamente desde el corazón de la producción vinícola de Italia, la Toscana, con la que buscan conquistar el paladar de los entusiastas de estas bebidas.

La Toscana llega a Costa Rica en cada copa con Villa Torrigiani

Gracias a una alianza con Centenario Internacional, Villa Torrigiani ya se encuentra disponible en el país, ofreciendo mucho más que una copa de vino: una copa cargada de historia que se remonta incluso a los tiempos del Renacimiento europeo.

Cesare Zingone expuso abiertamente sobre las etiquetas que tendrán en Costa Rica.

Así lo confirmó Cesare Zingone, director general de la bodega Villa Torrigiani, quien celebró junto a invitados la apertura realizada en Ciudad del Este, Curridabat.

“Estos vinos nacen durante el Renacimiento en Florencia, hace más de 500 años, y fueron degustados por los grandes artistas de esa época. Queremos trasladar esa experiencia cultural completa a quienes descubren hoy nuestras etiquetas”, indicó Zingone.

La intención de Villa Torrigiani va más allá de la simple comercialización de botellas. Su propuesta combina historia, tradición, procesos artesanales y una cuidada apreciación del vino, todo concentrado en cada copa.

La presentación incluyó la degustación de tres de sus principales etiquetas: un Chianti clásico, un Super Toscano elaborado a partir de variedades como cabernet, syrah y merlot, producidos bajo técnicas tradicionales de la Toscana, y un espumante Brut, seleccionado especialmente para celebrar el inicio de esta nueva etapa en Costa Rica.

“El consumidor costarricense es curioso, quiere probar vinos nuevos y descubrir no solo un producto agradable para el paladar, sino también toda la cultura que existe detrás. Sentimos que ya hay un segmento del mercado listo para apreciar vinos de una calidad superior”, agregó Zingone.

Para acercar esta propuesta al público nacional, Villa Torrigiani estableció una alianza con Centenario Internacional, empresa que se encarga de la distribución de sus productos en puntos estratégicos como restaurantes, hoteles y supermercados seleccionados del país.

Por su parte, Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional, destacó que este proyecto forma parte de la estrategia de expansión de la compañía.

Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional

“Nuestra intención con este joint venture con Villa Torrigiani es traer al país un vino de calidad verdaderamente exclusivo. Queremos impulsar la educación del consumidor costarricense en torno al vino y diferenciarnos dentro de la categoría, que tiene aún muchísimo potencial de desarrollo”, señaló.

Con su llegada al mercado nacional, Villa Torrigiani busca abrir un nuevo capítulo para los amantes del vino en Costa Rica, invitándolos a descubrir nuevas etiquetas que mezclan tradición, cultura y sofisticación, ahora disponibles a través de diversos puntos de venta especializados.