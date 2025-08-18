En Costa Rica, muchas madres dejaron en pausa sus estudios. Hoy, la Universidad de las Ciencias y el Arte quiere estar cerca de usted para cambiar esa historia, lanzando La Nueva Fase de Mamá, una campaña que permitirá que más mujeres retomen su camino académico.

“En la Universidad de las Ciencias y el Arte sabemos que la educación tiene el poder de cambiar vidas. Por eso, en este Día de la Madre queremos hacer algo más que solo un homenaje. Queremos ofrecer una puerta abierta para esas madres que sueñan con una carrera universitaria. Queremos ser ese aliado que les permite no solo ser grandes madres, sino también profesionales exitosas. A través de estas becas, les estamos brindando una nueva oportunidad, una nueva faceta. Queremos apoyar a cada mamá que decida estudiar, crecer, mejorar y ser un ejemplo para las generaciones futuras", explicó Cinthya Barquero, vocera la Universidad.

La Nueva Fase de Mamá: una beca para cumplir un sueño universitario

Este mes de la madre, usted puede postular a una mamá o postularse usted misma para ganar una beca del 100% en la carrera que siempre soñó estudiar en nuestra Universidad. También habrá cinco becas del 50% y becas parciales del 25% para iniciar sus estudios de grado.

En nuestro país, miles de madres han visto interrumpidos sus estudios universitarios debido a responsabilidades familiares, laborales o económicas.

Esta realidad refleja un desafío importante, pero también una oportunidad: brindar las herramientas y el apoyo para que las madres puedan retomar su formación y alcanzar sus metas profesionales. En la Universidad de las Ciencias y el Arte creemos que la educación no tiene fecha de caducidad; es una puerta que se puede abrir en cualquier momento de la vida.

La comunidad estudiantil de la Universidad en su mayoría son mujeres, que estudian y trabajan y que dividen sus roles entre ser madres y estudiantes. Ellas son ejemplo de que, con determinación, compromiso y organización pueden convertir lo que parecía imposible en un logro real, siendo ejemplo para sus hijos y para otras mujeres. La Universidad forma a mujeres con una realidad que viven muchas, que estudian mientras trabajan, que asisten a clases después de cuidar de sus hijos, y que se gradúan para inspirar a sus familias.

Estas historias nos motivan a seguir creando programas que eliminen barreras, ofrezcan flexibilidad en pagos, horarios flexibles y modalidad en línea combinada con la presencialidad en algunas carreras, siempre acompañando a cada estudiante en su proceso.

La Nueva Fase de Mamá es una iniciativa pensada para que más mujeres puedan abrir un nuevo capítulo en su vida académica. No se trata únicamente de un concurso, sino de una invitación a transformar vidas a través de la educación.

El proceso es simple: ingrese a www.lanuevafase.com, complete el formulario con sus datos y cuente su historia o la de la mamá que postula. Las inscripciones estarán abiertas del 14 de agosto al 12 de setiembre. Del 15 al 19 de setiembre se realizará la preselección y se convocará a una reunión virtual con el jurado y el 26 de setiembre se anunciará a la ganadora.

Retome sus estudios y abra un nuevo capítulo en su vida profesional.

Se otorgará una beca del 100%, cinco becas del 50% y becas parciales del 25% para estudios de grado, en las Escuelas de Administración, Arquitectura, Derecho, Diseño y Comunicación o Educación. La selección estará a cargo de un jurado conformado por dos profesionales que son madres, la Señora Cinthya Barquero Marín, Coordinadora de Mercadeo de la Universidad, la Señora Arlette Sánchez Rojas, Gerente General de COM Digital y el Rector de la Universidad Rubén Mora Alvarado.

La Universidad de las Ciencias y el Arte cuenta con más de 40 años de experiencia formando profesionales. Esta trayectoria respalda la calidad académica y la solidez de sus programas.

Las seis escuelas de la Universidad, Administración, Arquitectura, Derecho, Diseño y Comunicación, Educación y Enfermería, ofrecen carreras diseñadas para responder a las demandas del mercado laboral. La modalidad híbrida permite combinar clases en línea con sesiones presenciales, brindando flexibilidad y cercanía.

Además, la Universidad ofrece planes de financiamiento de hasta un 75%, becas internas y convenios estratégicos con empresas e instituciones que amplían las oportunidades para sus estudiantes.

En la Universidad de las Ciencias y el Arte, el aprendizaje va más allá del aula. El Departamento de Bienestar Estudiantil acompaña a cada estudiante durante su trayectoria académica, brindando apoyo en momentos de dificultad y fomentando la participación en actividades culturales, deportivas y sociales.

Este acompañamiento asegura que la experiencia universitaria sea enriquecedora y memorable, fortaleciendo no solo la formación académica, sino también el desarrollo personal.

¡Anótelo!

1. ¿Cómo participar?

Ingrese a: www.lanuevafase.com y llene el formulario con sus datos personales. Solo se requiere que complete la información que se solicita en el sitio web.

2. Fechas importantes:

Inscripciones: Desde el 14 de agosto hasta el 12 de setiembre.

Preselección y entrevista virtual: Del 15 al 19 de setiembre.

Anuncian ganadoras: 26 de setiembre en los sitios oficiales de la Universidad.

3. ¿Quién puede participar?

Pueden participar todas las mamás, siempre y cuando cumplan con los requisitos que están disponibles en www.lanuevafase.com.

Es importante que las participantes estén dispuestas a tomar clases híbridas, es decir, presenciales y en línea si la carrera lo requiere.

4. Requisitos para postular:

Indispensable ser mamá. Puede postularse usted misma como mamá o postular a otra mamá, siempre y cuando cumpla con los requisitos descritos en el sitio web.

Contar con título de Bachillerato en educación media.

Debe estar dispuesta a participar en clases híbridas (presenciales y en línea).

Contar con los equipos tecnológicos y conocimientos necesarios para estudiar en línea.

Tener disponibilidad para asistir a clases presenciales, en caso de ser necesario.

Este Día de la Madre, regálele a mamá o regálese a usted misma la posibilidad de escribir un nuevo capítulo. Inscríbase hoy en www.lanuevafase.com y sea parte de una historia que demuestra que nunca es tarde para aprender, crecer y transformar vidas.

Es el momento perfecto para que usted, como madre, se permita soñar con ser profesional, alcanzar nuevas metas y seguir creciendo. ¡La oportunidad de retomar sus estudios, de avanzar en su desarrollo profesional y de cumplir esos sueños que siempre ha tenido, está al alcance de su mano!

Que este mes de las madres sea un recordatorio de que nunca es tarde para dar el siguiente paso hacia su futuro. Porque, al final, cuando usted crece, también lo hace todo su entorno.

¡Celebre este mes con la certeza de que el futuro tiene algo brillante reservado para usted!

La Nueva Fase de Mamá: porque la educación es un regalo que se multiplica. En la Universidad de las Ciencias y el Arte, siempre estaremos cerca de usted.