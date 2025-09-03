BRANDVOICE
contenido patrocinado

La inspiradora historia de Esbin Sánchez: nunca es tarde para cumplir un sueño profesional

Con 61 años, Esbin Sánchez se prepara para graduarse como licenciado en Economía de la U Fidélitas. Su historia demuestra que la edad no es un obstáculo para alcanzar metas profesionales, y su tesis sobre la informalidad laboral en Costa Rica promete generar cambios.

Por Randall Chavarría Martínez

Esbin Sánchez Delgado está a punto de cumplir un sueño que muchos creen imposible a los 61 años: graduarse como licenciado en Economía de la Universidad Fidélitas.








