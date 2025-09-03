La inspiradora historia de Esbin Sánchez: nunca es tarde para cumplir un sueño profesional

Esbin Sánchez Delgado está a punto de cumplir un sueño que muchos creen imposible a los 61 años: graduarse como licenciado en Economía de la Universidad Fidélitas.

Su historia no solo habla de esfuerzo y constancia, sino que también inspira a quienes han postergado sus metas académicas por años.

Esbin Sánchez trabaja en el INEC y es un profesional que decidió estudiar su licenciatura en la U Fidélitas para actualizar sus conocimientos y cumplir el sueño de obtener este grado académico.

Su disciplina demuestra que siempre se puede aportar al país desde el conocimiento, sin importar cuándo se empiece. Porque nunca es tarde para aprender, crecer y superarse.

Siguiendo la Metodología STEM de U Fidélitas, respaldada internacionalmente por la iniciativa CDIO, Sánchez llevó lo aprendido a la práctica con un trabajo de investigación que evalúa en Costa Rica la informalidad en el empleo.

Vida laboral acompañada del estudio

Esbin comenzó a trabajar desde muy joven. Su primera ocupación fue de misceláneo en la empresa Fideos Precocidos Pastas Vigui, planta ubicada en Santo Domingo de Heredia.

Este puesto lo ayudó a solventar los gastos de sus estudios de bachillerato en Economía en una universidad pública.

Con el paso del tiempo en dicha compañía, un gerente de producción se fijó en él y lo ascendió al cargo de asistente en archivo administrativo, al darse cuenta de que estudiaba una carrera universitaria.

Luego, debido a su excelente rendimiento, pasó a un departamento de inspección de calidad, tomó la jefatura de esa área y terminó como supervisor general de la producción de Vigui.

Posteriormente, Esbin trabajó para Derivados de Maíz Alimenticios (Demasa) como supervisor en la Producción, puesto que se dio por la experiencia acumulada y la educación como bachiller economista.

Además, laboró en la empresa Neon Nieto en presupuestos y supervisor de proyectos.

Ascenso profesional

En la actualidad, Sánchez tiene el puesto de profesional bachiller en Economía en la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“En la parte avanzada de mi vida, resulté contratado en mi área específica de estudio profesional. La formación académica y en sí, estudiar, es algo que le abre a uno muchísimas puertas. Muchos años no trabajé como economista exactamente, pero el estudio me catapultó para ser visto por mis empleadores directos cuando era solo estudiante de la carrera”, manifestó.

Decisión de ser licenciado en Economía

Esbin, a sus 61 años, quiso terminar el sueño y objetivo de vida de convertirse en un licenciado en la carrera de Economía.

Para poder culminar esta meta, investigó en el mercado la oferta académica que las universidades ofrecen y seleccionó a la Universidad Fidélitas para llevar su licenciatura.

“Necesito obtener mi licenciatura para tener la posibilidad de ascender dentro del INEC y para eso requiero mi título”, dijo.

Sánchez comentó que la U Fidélitas le colaboró desde el inicio en su inserción para estudiar el programa e incluso con el financiamiento y recibió una atención muy buena para informarle de toda la malla curricular.

Su licenciatura la inició en enero del 2024 y se graduará en octubre próximo, ya que llevó el bloque completo del plan de estudios.

Trabajo Final de Graduación

Sánchez elaboró su tesis para graduarse sobre un tema muy vigente en la realidad económica y social de nuestro país.

Con el valioso apoyo de su tutor Ronney Zamora Leiva, su trabajo de investigación planteó la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores sociodemográficos y económicos del mercado laboral en Costa Rica que identifican y caracterizan al sector informal?

El objetivo general es identificar y categorizar los principales factores sociodemográficos y económicos que presenta la población ocupada con empleo informal, del 2013 al 2023, con la finalidad de proponer estrategias que faciliten su formalización.

Además, su tesis busca realizar un diagnóstico de la población ocupada con empleo informal en esa década, señalar las causas que propician la informalidad laboral en Costa Rica y proponer estrategias que faciliten la integración de los ocupados informales a la economía formal.

Propuesta de valor

El estudio universitario desarrollado por Sánchez posee una caracterización tipológica de los principales factores que definen la informalidad laboral en Costa Rica, analiza las causas, y facilita la formulación de estrategias para la formalización del empleo.

La metodología empleada se basó en la extracción y análisis de datos de series temporales y bases de usuario especializado, de publicación oficial, específicamente de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) procesando la información de manera anualizada para el periodo de estudio.

Los resultados revelan la magnitud y el impacto que la informalidad genera en la población bajo esta condición laboral.

Los hallazgos muestran un alto porcentaje a nivel nacional que oscila alrededor del 40% del total de ocupados, con una marcada concentración en las zonas centrales del país.

Además, se evidenció que la informalidad laboral afecta a grupos de población vulnerable como inmigrantes, personas jóvenes y mujeres, entre otros sectores.

Para su tesis, Esbin se valió de la iniciativa CDIO de la cual, U Fidélitas forma parte, ya que recibió una educación holística, enfocada en la práctica y el desarrollo de habilidades esenciales, que respalda la Metodología STEM.

Además, fortaleció destrezas para la resolución de problemas, el pensamiento crítico y el conocimiento tecnológico, utilizando simuladores virtuales durante algunos de los cursos de la licenciatura.

Explicó que su trabajo investigativo busca la reducción de la informalidad, orientando al país hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa, caracterizada por el bienestar social y el desarrollo económico sostenible.

Con la actualización de los planes de estudio en la licenciatura de Economía de U Fidélitas, los estudiantes recibirán nuevos cursos de IA, Machine Learning, Big Data, Econometría Financiera y Visualización de Datos.

Aporte de la Metodología STEM

Esbin se mostró muy satisfecho por la formación recibida durante sus cursos de la licenciatura en la Universidad Fidélitas.

Destacó que la Metodología STEM fue muy provechosa para su crecimiento, tanto para recibir conocimientos frescos de sus compañeros de grupo, como la dinámica desarrollada por cada docente.

“Pude aprender de una forma estructurada y lúdica, con excelencia académica de los profesores en cada clase, ya que tenía que elaborar mapas mentales, hacía exposiciones y me ví obligado a repasar continuamente la materia vista durante cada semana.

Tenía un recordatorio casi total de lo que estudié durante mi bachillerato en Economía, con ejemplos de análisis de noticias en los medios de comunicación. Además, hubo una frase que me quedó grabada dicha por uno de mis profesores: ‘Siempre que diga una afirmación, acompáñela de un dato que la fundamente’”, expresó.

Finalmente, resaltó que el hecho de haber podido estudiar desde su casa con lecciones bajo la modalidad En Línea le facilitaron mucho el aprendizaje y el acomodo con sus responsabilidades laborales en el INEC. También le evitó gastos y demoras en tiempos de traslado.

Malla nueva de Economía

Por otra parte, Dexter Mena Gutiérrez, director de la carrera de Economía de la U Fidélitas, informó que para el III cuatrimestre de este año, se renovó el plan de estudios de la carrera.

“El enfoque de la nueva malla es cuantitativo y tecnológico, con cursos de IA, Machine Learning, Big Data, Econometría Financiera y Visualización de Datos. Se usarán por parte del estudiante herramientas analíticas y predictivas para los negocios, con software y técnicas de programación y modelado económico. La persona estudiante tendrá acceso ahora al simulador Econland de Harvard”, narró Mena.

Además, se incorporaron temas actuales como sostenibilidad, desarrollo regenerativo y economía ambiental en varios cursos.

La trayectoria de Esbin Sánchez Delgado constituye un gran ejemplo de esfuerzo personal y demuestra que la edad no es límite para alcanzar una meta profesional y de vida.