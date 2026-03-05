Para muchas familias costarricenses, tener casa propia sigue siendo uno de los sueños más importantes. Sin embargo, entre tasas bancarias, requisitos y procesos financieros complejos, ese objetivo a veces parece lejano. Con la intención de acercar soluciones reales a la población, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) participa en Expo Construcción 2026, un espacio que reúne a miles de personas interesadas en construir, comprar o financiar su vivienda.

INVU abre la puerta a la casa propia en Expo Construcción 2026

En esta edición, la institución llega con una oferta de financiamiento accesible, asesoría directa y herramientas que buscan facilitar el camino hacia la casa propia.

Tatiana Mora, vocera del INVU, explica que la presencia del instituto en la feria responde a su misión histórica de brindar oportunidades de vivienda a la población costarricense. “Expo Construcción es un espacio ideal porque sabemos que aquí llegan muchas personas que están soñando con su casa, o que ya tienen un terreno o un proyecto en mente y necesitan encontrar la mejor forma de financiarlo”, comenta.

Las opciones

Durante la Expo Construcción, el INVU estará promoviendo principalmente dos de sus mecanismos más conocidos para acceder a vivienda: el Sistema de Ahorro y Préstamo, así como el CREDINVU. Ambos modelos buscan ofrecer condiciones accesibles para distintos perfiles de usuarios. — Tatiana Mora, vocera del INVU.

Tatiana Mora, vocera del INVU.

El Sistema de Ahorro y Préstamo es una de las herramientas más tradicionales de la institución. En este modelo, las personas realizan un proceso de ahorro programado que posteriormente les permite acceder a un crédito para vivienda con condiciones favorables. Por su parte, el CREDINVU ofrece financiamiento directo, sin necesidad de haber pasado por una etapa previa de ahorro.

“La diferencia principal es que en el sistema de ahorro la persona debe cumplir primero con un período de ahorro programado, mientras que en el CREDINVU el financiamiento se otorga de forma directa. Sin embargo, las tasas de interés son muy similares y lo más importante es que se mantienen competitivas”, explica Mora.

El INVU cuenta con un stand en Expo Construcción para dar asesoría personalizada.

Montos

Los montos de financiamiento que ofrece el instituto pueden ir aproximadamente desde los 20 millones hasta los 120 millones de colones, dependiendo del perfil del solicitante y del tipo de proyecto. Estas opciones pueden utilizarse para comprar vivienda, construir o incluso financiar proyectos habitacionales.

Asesoría

Uno de los principales atractivos del stand del INVU durante Expo Construcción será la asesoría personalizada. La institución contará con personal especializado que podrá analizar cada caso de forma individual y orientar a los visitantes sobre cuál alternativa se ajusta mejor a su realidad financiera.

“Lo importante es que las personas puedan acercarse y decirnos con transparencia cuál es su situación financiera. A partir de ahí podemos ayudarles a identificar cuál plan les conviene más y cómo pueden organizarse para alcanzar su meta de vivienda”, señala la vocera.

El INVU está presente en Expo Construcción 2026.

¿Quiénes pueden acceder?

El perfil de quienes pueden aprovechar estas soluciones es bastante amplio. De acuerdo con Mora, cualquier persona mayor de 18 años puede iniciar el proceso para afiliarse al sistema del INVU y comenzar a planificar su proyecto habitacional.

La afiliación es muy sencilla. Básicamente se necesita ser mayor de edad y tener la disposición de iniciar un plan para ordenar sus finanzas con el objetivo de adquirir vivienda.

Además, el financiamiento del INVU también puede combinarse con proyectos inmobiliarios que estén presentes en la feria. Incluso algunos desarrollos cuentan con aprobación previa del instituto, lo que facilita trámites y reduce costos asociados al proceso.

Cuando un proyecto ya ha sido previamente revisado por el INVU, se simplifican varios pasos para el comprador. Por ejemplo, en algunos casos se eliminan costos asociados al avalúo u otros trámites que normalmente las personas no contemplan cuando empiezan a buscar vivienda. — Tatiana Mora, vocera del INVU.

Este tipo de facilidades busca precisamente hacer más transparente y accesible el proceso de compra o construcción de vivienda, evitando sorpresas financieras en el camino.

La participación del INVU en Expo Construcción también coincide con un momento simbólico para la institución. Este año se cumplen más de siete décadas desde su creación, periodo en el cual ha jugado un papel clave en el desarrollo habitacional del país.

El INVU cuenta con un espacio para recibir a los visitantes de Expo Construcción y aclarar todas las dudas.

“Durante todos estos años el INVU ha sido un aliado para miles de familias costarricenses que han logrado tener un hogar gracias a nuestros programas”, agregó la vocera.

Para quienes todavía dudan si dar el primer paso hacia la casa propia, el mensaje del INVU es claro: acercarse, informarse y explorar las opciones disponibles.

Expo Construcción se realiza del 4 al 8 de marzo en Centro de Eventos Pedregal en San Antonio de Belén.