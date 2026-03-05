BRANDVOICE
INVU abre la puerta a la casa propia en Expo Construcción 2026

Con tasas accesibles, opciones de ahorro y crédito y asesoría personalizada, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo llega a la feria con soluciones para que más familias costarricenses puedan dar el paso hacia su vivienda.

Por Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.